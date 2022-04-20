Karadağ Para Birimi Nedir? Karadağ Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Balkanların Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Karadağ, oldukça küçük bir nüfusa sahiptir. Enflasyon oranı düşük bir ekonomisi olan Karadağ'ın ekonomik kaynaklarının en başında turizm gelir. Karadağ'ın diğer ülkeler ile arasında ithalat ihracat bağlantıları vardır lakin ülke ekonomisinin alt yapısını hizmet sektörü oluşturmaktadır. Peki,Karadağ para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Karadağ Para Birimi Nedir?

Karadağ'ın resmi para birimi 2010 yılında geçtiği Euro'dur. Bu tarihten önce de Alman Markı kullanmakta olan Karadağ'ın, daha öncesinde kendine ait resmi ve milli para birimi yoktu.

Günümüzde Karadağ'ın kullandığı Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni para, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot para vardır.

Karadağ Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ve Karadağ arasında 2008 yılında yapılmış olan serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasında gerçekleşen ithalat ihracat alışverişleri mevcuttur. Aynı zamanda iki ülkenin de vatandaşlarının giriş çıkış yapabilmeleri için vize şartının bulunmaması sebebi ile turist seyahatleri de sıklıkla yapılmaktadır.

Bahsi geçen ilişkiler doğrultusunda Karadağ para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Euro yaklaşık olarak 15.90 Türk Lirasına tekabül eder.

Karadağ Para Birimi Sembolü Nedir?

Karadağ'ın günümüzde kullandığı para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.