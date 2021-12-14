Karadeniz Bitki Örtüsü Nedir? Karadeniz İklimi Bitki Örtüsü Özellikleri ve Ağaçları ile İlgili Bilgiler

Karadeniz, ülkemizin en sevilen bölgelerinden birisidir. Karadeniz Bölgesinin en sevilen yanı yeşil bir bölge olmasıdır. Karadeniz Bölgesinin yeşil oluşu birçok insanı kendisine çekmektedir. Bundan dolayı da Karadeniz Bölgesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerle dolmaktadır. Karadeniz hakkında insanların en merak ettikleri şeylerden birisi de bitki örtüsüdür. İnsanlar Karadeniz Bölgesinin güzel görünümünden dolayı bu bölgeyi çok merak ederler. Yemyeşil görüntüsü ise Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsünü merak ettirir. Peki insanların merak ettikleri Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü nedir? Karadeniz Bölgesinde bulunan ağaçlar nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
Karadeniz Bitki Örtüsü Nedir?
İnsanlar tarafından sık sık araştırılan Karadeniz Bitki Örtüsü ormandır. Ancak Karadeniz Bitki Örtüsü iki farklı orman kuşağının içinde yer almaktadır. Birincisi Karadeniz kıyısı boyunca nemli, ılıman iklimde yetişmekte olan geniş yapraklı orman iken; diğeri dağların yükseklerinde nemli, soğuk iklimde yetişmekte olan iğne yapraklı ormanlardır. Karadeniz Bölgesinde bulunan ormanlar Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsünü orman yapmıştır. Bu ormanlar ve Karadeniz Bölgesinin güzel görünümü de bölgeye olan ilgileri her geçen gün artırmaktadır.
Karadeniz Bitki Örtüsü Özellikleri
Karadeniz İklimi iki ayrı orman kuşağına sahip bitki örtüsünden oluşmaktadır. Karadeniz Bölgesinin orman bitki örtüsüne sahip olduğu insanlar arasında da fark edilmektedir. Karadeniz Bölgesinin yeşil görünümü itibariyle insanlar o bölgedeki ağaç çokluğunun farkındadırlar. Karadeniz Bitki Örtüsünün bazı özellikleri ise şunlardır:
Karadeniz Bitki Örtüsü ile İlgili Bilgiler
Karadeniz Bitki Örtüsü çoğu kişinin dikkatini çekmektedir. Karadeniz Bölgesi bitki örtüsü ile kendisini güzelleştirmiş olan bir bölgedir. Karadeniz Bölgesinin çok sevilme sebebi hiç şüphesiz bu bölgedeki bulunan ağaçlar ise yeşil bir görünüme sahip olmasıdır. Karadeniz Bölgesi ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır. Bunlardan birkaçı ise şu şekildedir:
Karadeniz Bitki Örtüsü Ağaçları
Karadeniz Bölgesi yeşil görünümü ile Türkiye'de her insanın dilindedir. Bunun sebebi de Karadeniz Bölgesi bitki örtüsünün orman olmasıdır. Karadeniz Bölgesi sık sık yağış alan ve ağaç bakımından zengin olan şehirlerimizin bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgedeki orman bitki örtüsü iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise ağaçla ilgilidir. Akdeniz Bölgesinde iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlar vardır. İğne yapraklı ağaçlar yükseklere çıktıkça ve ısı düştükçe görülmektedir. Geniş yapraklı ağaçlar ise kıyılarda ve daha ılık nemli bölgelerde görülür.