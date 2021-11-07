Karadeniz Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Karadeniz Bölgesi Fiziki Haritası

Haritalar yeryüzü parçalarının tamamının ya da belirli bir bölümünün belirli bir oranda küçültülerek kuş bakışı olarak düzleme aktarılması işlemidir. Haritaların kullanım alanına göre çeşitleri vardır. Bu yazımızda, Karadeniz Bölgesi fiziki haritası ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Bölgenin coğrafi oluşumları hakkında bilgi almak için aşağıdaki Karadeniz Bölgesi coğrafi haritasını inceleyebilir, ilgili bilgileri okuyabilirsiniz

Karadeniz Bölgesi Fiziki Haritası

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin kuzeyinde yer alır ve ülkenin en büyük üçüncü bölgesidir. Türkiye'nin yüzde 18'lik bir bölümünü kapsar. İçinde, Karadeniz'e kıyısı olan ve coğrafi olarak bu bölgeye yakın konumlanmış şehirleri barındırır. Bölgenin fiziki haritasında dağların, tepelerin, su kaynaklarının derinlik ve yükseklik oranları görülebilmektedir. Fiziki haritalar bu tür yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden yüksekliğini renklendirme yöntemiyle gösterir. Denizler, akarsular ve göller derinlik yükseldikçe koyulaşan mavi tonuyla gösterilirken ovalar, tepeler ve dağlar yükseklik arttıkça koyulaşan kahverengi ya da turuncu tonlarıyla belirtilir. Bu yeryüzü şekilleri bu yöntemle Karadeniz bölgesi fiziki haritasında görülebilmektedir.

Karadeniz Bölgesi yeryüzü oluşumları bakımından çok zengin bir coğrafyadır. Birçok dağ, akarsu ve göl barındıran bu bölgenin yeryüzü oluşumları hakkındaki bilgiler şu şekildedir:

Karadeniz Bölgesi Dağları

Karadeniz Bölgesi'nde dağlar oldukça geniş alanlara yayılmış olarak konumlanır. Kıyıya paralel uzanan dağların yükseltileri oldukça fazladır. Dağların yükseltisi bölgenin doğusunda 4000 metreye kadar uzanabilmektedir. Orta Karadeniz'deki dağların yükseltileriyse ortalama 1000 metredir. Batı Karadeniz'de bu oran 2000 metre civarında seyretmektedir. Dağlar bu bölgede kıyıya paralel olarak uzandığı için kıyılarda girinti ve çıkıntı oranı fazla değildir. Karadeniz Bölgesi'ndeki Dağlar şunlardır:

Akçakoca Dağları

Bolu Dağları

Canik Dağları

Çimen Dağları

Giresun Dağları

Kaçkar Dağları

Kop Dağları

Köroğlu Dağları

Küre Dağları

Mescit Dağları

Ilgaz Dağları

Rize Dağları

Yalnızçam Dağları

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde birçok ova bulunmaktadır. Bunlardan bazıları çöküntü ovaları olarak adlandırılır. Bu ovalar iç kesimlerde yer almaktadır. Boyabat, Merzifon, Tosya, Turhal ovalarıyla Suluova ve Taşova Karadeniz Bölgesi'nin çöküntü ovalarıdır. Bu çöküntü ovalar yeryüzü hareketleri sonucu çeşitli yükseltilerin oluşması sonrası çukurda kalan bölgelere alüvyonların dolmasıyla oluşmuştur. Karadeniz bölgesi kıyısındaki ovalar ise Bafra ve Çarşamba ovalarıdır.

Karadeniz Bölgesi Akarsuları

Ülkemizin doğal güzellikler ve yeryüzü oluşumları bakımından en çok kaynağa sahip bölgelerinden biri olan Karadeniz akarsular açısından da önemlidir. Bölgedeki akarsular Karadeniz'e uzanmaktadır.

Çoruh Nehri,

Yeşilırmak,

Kızılırmak,

Bartın,

Filyos,

Yenice çayları İç Anadolu ve Marmara'dan geçip Karadeniz'e dökülen Sakarya nehri bölgenin başlıca akarsularıdır.

Çoruh nehri derinlik bakımından ülkemizdeki akarsular arasında ilk sırada yer alır. Bartın Çayı bir ulaşım ağına sahip olan ülkemizdeki tek akarsudur. Kızılırmak ise boyut olarak en uzun akarsuyumuzdur.

Karadeniz Bölgesi Gölleri

Bölgedeki göller turizm açısından oldukça önem taşır ve her yıl Karadeniz'e çok sayıda turist gelmesinde etkin rol oynar. Genellikle küçük olan bu göllerin sayısı oldukça fazladır. Karadeniz bölgesi göllerinin isimleri şunlardır: