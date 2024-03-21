Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Tarım, insanlığın en eski ve hala en önemli faaliyetlerinden biridir. Tarım, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisi için de önemli bir yere sahiptir ve bölgede tarımla uğraşan insan sayısı oldukça fazladır. Tarım, bölgenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, bu kalkınmanın en önemli parçası olduğundan Karadeniz Bölgesi'nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir gibi konular geniş bir yelpazeye yayılır.

Karadeniz Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun bir bölgedir. Bu tarım ürünlerinden bazılarını şu şekilde sıralyabiliriz:

Mısır : Karadeniz'in nemli iklimi, mısırın başarılı bir şekilde yetiştirilmesine uygun bir ortam sunar. Özellikle Trabzon, Ordu ve Samsun gibi illerde mısır üretimi yaygındır.

Fındık : Karadeniz Bölgesi, dünya fındık üretiminin önemli bir bölümünü karşılar. Özellikle Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun gibi illerde fındık yetiştiriciliği yaygındır.

Çay : Türkiye'nin çay ihtiyacının büyük bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nden karşılanır. Rize, Trabzon, Artvin gibi iller, çay tarımının merkezi konumdadır.

Pirinç : Özellikle Trabzon'un Sürmene ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nde pirinç üretiminin yapıldığı önemli bir merkezdir.

Yonca ve diğer yem bitkileri: Hayvancılıkla uğraşanlar için yonca ve diğer yem bitkileri Karadeniz'in verimli topraklarında yaygın olarak yetiştirilir.

Karadeniz Bölgesi'nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Karadeniz Bölgesi'nde yetişen sebzelerin ve meyvelerin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Sebzeler:

Lahana : Özellikle Rize ve Trabzon gibi illerde lahana yetiştiriciliği önemlidir.

Fasulye : Karadeniz Bölgesi'nde fasulye üretimi yaygındır, özellikle Karadeniz usulü taze fasulye yemekleri meşhurdur.

Pazı : Rize ve Trabzon gibi illerde pazı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Patates: Karadeniz'in nemli ve serin iklimi patates yetiştiriciliği için uygun bir ortam sağlar.

Meyveler:

Elma : Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde elma yetiştiriciliği önemlidir.

Üzüm : Özellikle Rize'nin yöresel üzüm çeşitleriyle tanınır.

İncir : Rize ve Artvin gibi illerde incir yetiştirilir.

Kiraz: Trabzon'un Akçaabat ilçesi, ünlü Akçaabat kirazının yetiştiği bir bölgedir.

Bu listede yer alanlar Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarım ürünleri, sebzeleri ve meyveleridir, ancak bölgede daha birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.