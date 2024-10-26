Doğru üniversite ve doğru bölüm seçimi çoğu öğrenci için kritik bir önem taşımaktadır. Geleceği yönlendirmede önem arz eden bu konuda öğrenciler kendilerine en uygun üniversiteyi ve bölümü aramaktadır. Karadeniz'de yer alan en önemli üniversitelerden biri de Karadeniz Teknik Üniversitesidir ve bünyesinde pek çok öğrenci yetiştirmektedir. Bu üniversitede yer alan bölümler Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri, KTÜ'de hangi bölümler var konularıyla araştırılmaktadır.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde yer alan bölümler şunlardır:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1955 yılından bu yana eğitim veren ve Trabzon'da yer alan bir kurumdur. Bünyesinde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere pek çok alanda bölüm bulundurmaktadır.
Bu bölümler Arkeoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ekonometri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Hemşirelik, İç Mimarlık, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce),İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce), İşletme, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Kimya, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Matematik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça), Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Tarih, Tıp, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleridir.