Doğru üniversite ve doğru bölüm seçimi çoğu öğrenci için kritik bir önem taşımaktadır. Geleceği yönlendirmede önem arz eden bu konuda öğrenciler kendilerine en uygun üniversiteyi ve bölümü aramaktadır. Karadeniz'de yer alan en önemli üniversitelerden biri de Karadeniz Teknik Üniversitesidir ve bünyesinde pek çok öğrenci yetiştirmektedir. Bu üniversitede yer alan bölümler Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri, KTÜ'de hangi bölümler var konularıyla araştırılmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bölümleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinde yer alan bölümler şunlardır:

Arkeoloji

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoloji

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Hemşirelik

İç Mimarlık

İktisat

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

İşletme

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kamu Yönetimi

Kimya

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Tıp

Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)

Yönetim Bilişim Sistemleri

KTÜ'de Hangi Bölümler Var?

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1955 yılından bu yana eğitim veren ve Trabzon'da yer alan bir kurumdur. Bünyesinde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere pek çok alanda bölüm bulundurmaktadır.

Bu bölümler Arkeoloji, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Ekonometri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Hemşirelik, İç Mimarlık, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce),İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce), İşletme, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Kimya, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Matematik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça), Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Tarih, Tıp, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleridir.