Karadut Şiiri Sözleri - Bedri Rahmi Eyüboğlu Karadut Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Karadut şiiri, Türk edebiyatının en çok okunan şiirlerinden biridir ve Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından kaleme alınmıştır. Oldukça lirik olan bu şiirin, Bedri Rahmi'nin yasak aşkına yazıldığı söylenmektedir. Sade ve yalın bir dille kaleme alınan şiirin detaylı incelemesi de merak edilmektedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu Karadut şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi konuları hakkında bilgi almak edebiyata dair bilginizi de arttıracaktır.

Karadut

Karadutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem, nur tanem, bir tanem

Agaç isem dalımsın salkım saçak

Petek isem balımsın a gülüm

Günahımsın, vebalimsin.

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bir can koyduğum

Gökte ararken yerde bulduğum

Karadutum, çatal karam, çingenem

Daha nem olacaktın bir tanem

Gülen ayvam, ağlayan narımsın

Kadınım, kısrağım, karımsın.

II

Sigara paketlerine resmini çizdiğim

Körpe fidanlara adını yazdığım

Karam, karam

Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam

Sıla kokar, arzu tüter

Ilgıt ılgıt buram buram.

Ben beyzade, kişizade,

Her türlü dertten topyekün azade

Hani şu ekmeği elden suyu gölden.

Durup dururken yorulan

Kibrit çöpü gibi kırılan

Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan

Artık otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan

Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum

N'etmiş, n'eylemiş, n'olmuşum

Cömert ırmaklar gibi gürül gürül

Bahtın karışmış bahtıma çok şükür.

Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum.

Karam, karam

Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam

Sensiz bana canım dünya haram olsun.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Bedri Rahmi Eyüboğlu Karadut Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin ana teması aşktır. Şair, sevgilisine olan aşkını ve bağlılığını ifade etmektedir. Sevgilisine "karadutum" diye hitap etmektedir ve onun güzelliklerini övmektedir.

Şiir, şairin duyduğu yoğun aşkı ve sevgiyi dile getirmektedir. Şair, sevgiliyi "Nar tanem, nur tanem, çatal karam" gibi değerli ve güzel nesnelere benzeterek onun değerini vurgulamaktadır. Şiirde hissedilen yoğun duygulardan biri de sadakattir. Şair, "Yüz kere ölürüm de yanımda kalırım" diyerek sevgiliye duyduğu sevginin çokluğunu dile getirmektedir.

"Günahımsın, vebalimsin" gibi sözler ise, şairin şiiri yazdığı kişinin yasak aşk olabileceğini düşündürtmektedir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, sevgisini anlatırken doğadan ve günlük hayattan imgeler kullanmaktadır "Karadut", "nar tanesi", "salkım saçak" bunlardan bazılarıdır.

Şairin kullandığı imgeler ve benzetmeler, Anadolu'nun zengin kültürel ve doğal dokusunu yansıtır. Bu da Bedri Rahmi'nin sanatında sıkça rastlanan bir özelliktir. Ayrıca Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ressam olması, şiirlerine önemli derecede etki etmiştir. "Karadutum, çatal karam, çingenem" gibi imgelerle renk ve şekiller canlı bir şekilde betimlenmiştir.

Şiirin dil ve üslubuna bakıldığında şair, günlük konuşma diline yakın, sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şiirin geniş kitleler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. Şiirde serbest ölçü kullanılmıştır. Serbest ölçü, şairin duygularını ve düşüncelerini daha özgür bir şekilde ifade etmesine olanak tanımaktadır.

Şiirde birçok söz sanatı da kullanılmaktadır. Bunlardan biri teşbihtir. Şiirde birçok benzetme kullanılmıştır. Örneğin, "Karadutum, çatal karam, çingenem" dizelerinde sevgili karaduta benzetilmiştir.

Tenasüp birbirine uygun ve ilgili kavramların bir arada kullanılması sanatıdır. "Nar tanem, nur tanem, bir tanem" dizelerinde nar, nur ve bir tane sözcükleri birbirine uygun kavramlar olarak kullanılmıştır.