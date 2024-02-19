Karaguni Adıyla Da Bilinen Çocuk Oyunu Nedir? Karaguni Oyununun Bugünkü Adı Ne?

Türk toplumunda belki de yüzyıllardır oynanan karaguni oyunu, hala sevilerek oynanamaya devam eden bir çocuk oyunudur. Divanü Lügati't Türk'e göre akşamleyin çocukların oynadıkları bir oyun olarak tanımlanmıştır. Karaguni adıyla da bilinen çocuk oyunu nedir? Merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Bu yazımızda Karaguni oyununun bugünkü adı ne? sizlerle paylaştık.

Karaguni Adıyla Da Bilinen Çocuk Oyunu Nedir?

Eski Türklerin oynadığı karaguni oyunu, günümüzde saklambaç adıyla oynanmaya devam eden çocuk oyunudur. Basit kurallara sahip bu oyunda bir ebe seçilir ve ebenin belli bir sayıdan geriye doğru sayması beklenir. Bu süre içerisinde diğer oyuncular saklanır. Sürenin sonunda ebe, saklanan kişileri arayarak sobelemeye çalışır. Saklambaç oyunu, çocukların stratejik düşünce becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Saklananlar, en iyi saklanma noktalarını seçerken çevrelerini analiz etmeli ve ebenin tahmin edemeyeceği yerlere gizlenmeye çalışmalıdır. Bu durum, çocukların problem çözme yeteneklerini kullanmalarına ve yaratıcı düşünmelerine zemin hazırlar. Bu nedenle, sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, çocuklara bir dizi değer de kazandırır.

Karaguni Oyununun Bugünkü Adı Ne?

Karaguni yani saklambaç oyununun, Türk toplumunda gelenekselleşmiş oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde eğlenceli bir aktivite olarak hayatımızda yer alsa da eski Türk'lerde bu oyunun oynanmasında eğlencenin ötesinde nedenler de olmuştur. Karaguni oyunu, askeri yapıda yetişen Türk'leri çocukluktan itibaren, düşmandan gizlenmeye, tetikte olmaya hazırlamıştır. Oyun geçmişte, kazandırdığı stratejik düşünme, sabırlı olma gibi değerler ile askeri düşünmeye de etki eden bir öğrenim tekniği olmuştur.