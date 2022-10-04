Karahanlılar Nerede Kuruldu, Kim Yıktı? Karahanlı Devleti’nin Özellikleri, Önemi, Eserleri ve Başkenti

Resmi dili Türkçe olan bir devlet olarak karşımıza çıkar. Karahanlı dönemi eserleri de hem günümüze kadar ulaşmış hem de tarih kitaplarında sıklıkla karşılaştığımız eserlerdir. Dönemin önemli devlet adamları ile karşılaştığımız gibi Karahanlı devleti kurucusunun kim olduğu sıklıkla merak edilir ve araştırılır. Karahanlı devleti önemi sadece tarih kitapları ile sınırlı kalmadığı için biz de sizin için Karahanlı devleti ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını hazırladık. Karahanlı devletinin özellikleri ile soruları cevaplamaya geçelim.

Karahanlı Devleti Kurucusu Kimdir?

Tarih kitaplarında ya da derslerde mutlaka karşımıza çıkan bir devlet olan Karahanlı devletinin kuruluş dönemi ile ilgili çok fazla ve net bilgiler bulunmamaktadır. Karahanlı devleti 840 yılında Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur.

Karahanlı Devleti'nin Özellikleri

Hem İslamiyet'i kabul eden hem de Türkçe alfabe kullanan bir devlet olan Karahanlı devletinin özellikleri eğitim hayatımız boyunca sınavlarda karşımıza çıkabilmektedir. İşte Karahanlı devletinin başlıca özellikleri;

Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır.

İslamiyet'in yayılması için mücadele eden bir Türk devletidir.

İslamiyet öncesinde devlet yönetimindeki kut ve veraset sistemi Karahanlılarda da devam etmiştir.

Günümüze kadar ulaşan önemli mimari eserleri yapmışlardır.

İslami eserlerin yapılmasına öncülük etmişlerdir.

Karahanlı Devleti Önemi

Tarihte önemli bir rolü olan Karahanlı devletinin en önemli özelliklerinin bir başlık altında toplanması ve listelenmesi gerekmektedir. Karahanlı devletinin önemi ve önemli durumları şu şekildedir;

İlk büyük Türk ve Müslüman devlettir.

Divanü Lügat'it Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış dünyaca ünlü bir eserdir.

Karahanlılar Başkenti

Devletin kuruluş yeri olan Balasagun dışında Karahanlı devletinin yerleşim yeri ve başkenti olarak karşımıza Kaşgar ve Semerkant da çıkmaktadır.

Karahanlı Dönemi Eserleri

Karluk Türk boyları, Çiğil; Yağma boylarının bir araya gelmesi ile oluşan ve farklı boylardan oluştuğu için farklı dillerin de olduğu bir devlet olan Karahanlı'da Türkçe, Farsça, Çince dilleri de kullanılmıştır. Karahanlı döneminde karşımıza çıkan önemli eserlerin listesi ise şöyledir;

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip Dşivan-ı Hikmet – Ahmed Yesevi Divanü Lügati't Türk – Kaşgarlı Mahmut Atabet ül Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

Karahanlı Devletini Kim Yıktı?

Hanedan ve taht kavgaları yüzünden önce ikiye ayrılan ve Doğu Karahanlı / Batı Karahanlı olarak karşımıza çıkan Karahanlı devleti 2'ye ayrıldıktan sonra oldukça güçsüzleşmiştir. Batı Karahanlı devleti Harzemşahlar tarafından Doğu Karahanlı devleti ise Karahitaylar tarafından yıkılmıştır.