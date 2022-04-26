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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:25 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:25

Karaman İlçeleri: Karaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karaman İlçeleri: Karaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Karaman ili başlarda Konya şehrinin ilçelerinden biriydi. 1989 yılında Konya’dan ayrılarak ilçelikten illiğe geçiş yaptı. Bundaki amaç Orta Anadolu’nun gelişmesiydi.  Adını Karamanoğullarına ithafen almıştır. Koyunu, Hatuniye Medresesi, Yerköprü Şelalesi ve bisküvisiyle ünlüdür. Karaman ilimiz merkeziyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. Her ilçenin merkeze uzaklığı ve gelişmişlik düzeyi farklılık göstermektedir.

Karaman ilimizin eskiden adı Larende'ydi. Geçmişte birçok devlet için önemli bir belde konumundaydı. Aynı zamanda pek çok arkeolojik ve turistik yerleri olup köklü bir geçmişe sahipti. Bu yazımızda cennet vatanımızın ilçelerinden birisi olan Karaman şehrinin ilçelerini, nüfusunu ve ilçeler haritasını inceleyeceğiz.

Karaman İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplamda 6 ilçesi olan şehrimiz Karaman'ın il plakası 70'dir.

  • Ayrancı
  • Başyayla
  • Ermenek
  • Kazımkarabekir
  • Merkez
  • Sarıveliler

Karaman'ın İlçeleri Nelerdir?

Karaman'ın ilçelerine baktığımızda yüzölçümü en büyük olan ilçeyle en fazla nüfusa sahip olan ilçe aynıdır. Aynı şekilde nüfusu en az olan ilçeyle yüzölçümü en küçük olan ilçe de aynıdır. Bundan hareketle Karaman'ın merkez ilçesi hem en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi hem de en kalabalık nüfuslu ilçesiyken Başyayla ilçesi hem nüfusu en az olan ilçesi hem de yüzölçümü en küçük olan ilçesidir.

Karaman Merkez İlçeleri Hangileridir?

Karaman'ın yalnızca il merkezi vardır. Bunun dışındaki ilçeler normal ilçelerdir. Merkez ilçe en fazla nüfusa sahip en gelişmiş ilçedir.

Karaman İlçeler Haritası

Karaman ilçeler haritasına baktığımızda ilçelerin konumlarını ve merkeze en yakın ilçeleri rahatlıkla görebilmekteyiz.

Karaman İl Nüfusu Ne Kadardır?

Karaman'ın 2022 yılındaki nüfus tahmini 260.564'dür. Bu tahmin eski yıllarda olan nüfus artış hızına bakılarak hesaplanmıştır. 2022 yılının resmi nüfus bilgisi 2023 yılının ilk aylarında açıklanacaktır. Yüzölçümü 8.924 km2 olan erkek ve kadın sayıları birbirine çok yakındır.

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Karaman İlçeleri: Karaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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