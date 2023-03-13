Karaman, Türkiye'nin en küçük illerinden birisidir. Bu il, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirleri arasındadır. Yüz ölçümü 8.678 km2 dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.039 metredir ve il plaka kodu 70'dir.

KARAMAN NEREDE?

Karaman, Türkiye'nin 81 ilinden birisidir. Bu il, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölge'sinde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Konya Bölümü'nde bulunur. Bu şehrin sınırında bulunan komşu şehirleri ise şunlardır; güney sınırında Mersin, batı sınırında Antalya, doğu ve kuzey sınırlarında ise Konya.

KARAMAN HANGİ BÖLGEDE?

Karaman, Türkiye'nin sonradan il olan şehirlerinden birisidir. Bu il Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölge'sinde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Konya Bölümü'nde bulunur. Çevresinde yer alan iller ise; Konya, Mersin ve Antalya illerimizdir.

KARAMAN NÜFUSU

Karaman, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehir, Türkiye illeri nüfus sıralamasında 67. sırada karşımıza çıkar. Bu ilin nüfusu 254.919'dur. Bu nüfusun 127.090'nını kadın bireyler, 127.829'unu erkek bireyler oluşturmaktadır.

KARAMAN İLÇELERİ

Karaman iline bağlı olan merkez ilçe ile birlikte 6 adet ilçes mevcuttur. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekildedir: