Karaman'ın 2 rakamlı plaka kodu, şehrin resmi belgelerinde, trafikte ve birçok resmi dokümanda kullanılan bir tanımlayıcıdır. Bu plaka kodu, Karaman'ın tarihî zenginliklerini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yansıtarak şehre özgü bir karakter kazandırır. Sürücüler için anlam ifade eden bu kod, Karaman'dan gelen araçları hemen tanıma imkanı sunuyor. Peki, Karaman plaka kodu nedir, il plakası kaçtır?

Karaman Plaka Kodu Nedir? Karaman İl Plakası Kaçtır?

Karaman şehrinde araç kullanıcıları için önemli bir bilgi olan plaka kodu, 70 olarak belirlenmiştir. Karaman'ın coğrafi kimliğini temsil eden bu plaka kodu, şehrin özgün karakterini yansıtmaktadır. Karaman'ın plaka kodu 70; bu sayede şehir, sadece coğrafi bir konum değil, aynı zamanda zengin bir kültür ve tarih mirası ile ön plana çıkan bir destinasyon olarak öne çıkar.

TÜİK verilerine göre son yıllarda Karaman ilinin nüfusu artış eğilimi göstermektedir. Karaman ili toplam nüfusu 260.838'tir. Karaman merkez ilçe nüfusu 206.240 olup bu nüfusun 30.850'si merkez ilçenin kasaba veya köy nüfusu, 175.390 kişi ise merkez ilçe şehir nüfusudur. Karaman nüfusunun yaklaşık %44'ü 35 yaş altı genç nüfustur. Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehrin yüzölçümü 3 bin 686 km² olarak hesaplanarak kayıtlara geçirilmiştir. Kültürel anlamda zengin olan şehrin tarihi milattan öncesine kadar uzanmaktadır. Karaman bulunduğu coğrafya gereğince birçok medeniyete de ev sahipliği yapan illerimiz arasında yerini almaktadır.