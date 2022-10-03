Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir? Karamanoğlu Mehmet Bey Hayatı, Türkçe’ye Katkıları, Fermanı Sözü

Aynı zamanda Kerimüddin Karaman Bey'in en büyük oğlu olarak da bilinir. 1240 ile 1277 yılları arasında yaşam süren Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye pek çok katkısı bulunuyor. Bu nedenle Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye katkıları oldukça merak ediliyor. Peki, Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir? Karamanoğlu Mehmet Bey hayatı, fermanı ve sözü hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir?

Karamanoğlu Mehmed Bey hayatı, sözü ile dikkat çeken, kendi beyliğini kurmuş biridir. Babası Kerimüddin Karaman Bey'in ölümünden sonra kardeşleri ile birlikte gözlerden uzak yaşamış, 21 yaşına geldiğinde ise Karamanoğulları Beyliği'ni kurarak başına geçmiştir. 1261 ila 1277 yılları arasında Karamanoğulları Beyliği'ne hükmetmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey; Karadağ yakınlarında yer alan Kızıldağ'da, Selçuklu ordusu ile birleşmiş olan Tatar Hasan Giray Han ve ordularıyla bir savaşa girmiştir. Bu savaşta kardeşleri Kasım Bey ve Halil Bey ile birlikte şehir düşmüştür. Mezarı ise Karaman şehrinin Ermenek ilçesine bağlı olan Balkusan Köyü içerisinde yer almaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye Katkıları Nelerdir?

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye pek çok katkısı bulunuyor. Çok eskilere dayanan bir dil olmasına rağmen, yazışmalardan çıkarılması nedeni ile Türkçe unutulmaya başlanmıştı. Burada Karamanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayınlamıştır. Peki, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanı Nedir?

13 Mayıs 1277 yılında "Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahta, bargahta ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye" şeklinde bir ferman yayınlamış ve Türkçenin kullanımına dikkat çekmiştir. Bu sayede Türkçenin korunması adına ilk adımı atmıştır. Türkçe; Arapça ve Farsça dillerine karşı ağırlık kazanmış ve Karamanoğlu Mehmet Bey sayesinde yok olmaktan kurtulmuştur. Günümüzde halen 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor.