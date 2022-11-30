Karamanoğulları Beyliği Nerede Kuruldu? Karamanoğulları Eserleri Neler, Ne Zaman Osmanlı’ya Katıldı?

Karamanoğulları Beyliği kuruluş ve yıkılış tarihleri öğrenciler ve tarihseverler tarafından merak ediliyor. Kurucuları Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında hakimiyet kurmuştur ve bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde, Türkçe beylik sınırları içerisinde konuşulacak dil ilan edilmiştir.

Karamanoğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

1250 – 1487 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüş olan Karamanoğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu'na en çok zorluk çıkaran beylik olarak bilinmektedir. Türkmen beyliklerinin Osmanoğulları'dan sonra en önemlisi, en kudretlisi sayılan bu beylik kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı olarak görmüş ve Anadolu'nun hakimi olmak için Osmanlılarla mücadele etmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da ilerlediği dönemde Karamanoğulları Beyşehir'i ele geçirmiş ve bunun üzerine Osmanlılar, Konya'ya ilerlemiştir. Bu olay üzerine antlaşma imzalanmış ve bu antlaşma II. Bayezid yönetimine kadar geçerli olmuştur. Timur'un 1403 yılındaki Anadolu seferi sırasında Karamanoğulları ile kendisine saldırmaması anlaşması yapması üzerine Karamanoğulları, Timur İmparatorluğu ile savaş halinde olan Osmanlı Devleti karşısında güç kazanmıştır. Osmanlı hakimiyetindeki toprakları ele geçirmeye başlayan ve Osmanlıların başkenti olan Bursa'yı kuşatan Karamanoğulları, şehri ele geçiremese de yağmalamıştır.

Karamanoğulları Ne Zaman Osmanlı'ya Katıldı?

II. Murat döneminde yapılan Varna Savaşı esnasında Karamanoğlu İbrahim Bey, Ankara ve Kütahya'yı ele geçirse de bu savaştan zaferle dönen Osmanlı İmparatoru, Karamanoğulları'na sefer düzenlemiştir. İbrahim Bey'in ölümünden sonra Karamanoğulları Beyliği, İshak Bey ile Pîr Ahmed arasında paylaşılmış ancak çok geçmeden İshak Bey, Akkoyunlular'dan yardım alarak Pîr Ahmed'in üzerine yürümüştür. Pîr Ahmed ise dönemin Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'e iltica etmek zorunda kalmış ve 1465 yılında Osmanlılar'ın yardımıyla İshak Bey'i yenerek Karamanoğulları Beyliği'nin tamamını hakimiyeti altına almıştır.

Karamanoğulları Beyliği'nin varlığına son vermeye kararlı olan Fatih Sultan Mehmet, bu amaçla birçok sefer düzenlemiştir. Osmanlı kuvvetleri tarafından Akkoyunlu tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra 1474'te Karamanoğulları Beyliği tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır.

1483 yılında, Kasım Bey'in ölümünden sonra Karamanoğulları'nın ileri gelenlerinden İbrahim Bey'in torunu Turgutoğlu Mahmut Bey'i bey yapsalar da 1487 yılında Osmanlı – Memlük savaşında Memlükler tarafını tutmasından dolayı üzerine kuvvet gönderilmiş ve kendisi Halep'e kaçmıştır.

Karamanoğulları'na bağlı Turgutlu, Bayburtlu gibi oymaklar İran'da Safevi Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oynamışlardır.

II. Bayezit ile taht mücadelesine girişen ve başarısız olan Cem Sultan, bir iç sorun iken dış sorun haline dönüşmüş ve Osmanlı Devleti'ne yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi yaşatmıştır. Cem Sultan'a destek olan Karamanoğulları'nın ise Balkanlar'a sürüldükleri söylenmektedir.

Karamanoğulları Beyliği Eserleri

Karamanoğulları Beyliği; Karaman, Konya, Mersin, Aksaray, Ankara gibi bölgelere hakim olarak egemenliğini geniş bir coğrafyaya yaymış ve Türk-İslam Mimarisine çok önemli eserler kazandırmıştır. Bu eserlerin en önemli olanları ise şunlardır: