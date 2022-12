Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan ve birbirleriyle çelişen kelimelerdir. Bu yönüyle zıt anlamlı kelimelerin dildeki varlığı konuşmada ve yazmada dile zenginlik katar. O kelimelerden biri de karamsar kelimesidir. İşte, karamsar kelimesinin zıt anlamı...

KARAMSAR KELİMESİNİN ANLAMI

Karamsar kelimesi her şeyi kapkara gören, gelecekten umutlu olmayan, her şeyi kötüye yoran kötümser kimse anlamına gelmektedir. İnsanlara has bir özellik olan bu durum bir kişinin olaylar karşısındaki hal ve tavrını belirtmek için söylenir. Ayrıca pesimist kelimesi de bu anlama gelen kelimelerden biridir.

KARAMSAR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Karamsar kelimesi olumsuz hali belli etmek için kullanılan bir kelimedir. Bunun tam tersini ifade eden zıt anlamlı karşılığı da vardır. Karamsar kelimesinin zıt anlamlısı iyimser kelimesidir.

KARAMSAR KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Farklı şekillerde yazılan ama hemen hemen aynı anlama gelen kelimeler de vardır. Karamsar kelimesine benzeyen ve aynı anlama gelen kelime kötümser kelimesidir.

KARAMSAR KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER