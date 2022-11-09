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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:34 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:34

Karanfil Çiçeği Anlamı - Karanfil Çiçeğinin Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir ve Neyi Simgeler?

Karanfil Çiçeği Anlamı - Karanfil Çiçeğinin Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir ve Neyi Simgeler?

Gündelik hayatımızda birbirinden farklı anlamlar için kullandığımız çiçekler kendi bünyelerinde de renklerine göre farklılık göstererek çeşitli anlamlar taşımaktadır. Karanfil çiçeği de tıpkı diğer çiçekler gibi farklı farklı renkleri ve çeşitli anlamları ile hayatımızdaki yerini almıştır. Öyleyse karanfil çiçeğinin anlamı: karanfil çiçeğinin anlamı nedir, ne demek?

Birbirinden farklı rengiyle birlikte hayatımızın çeşitli kısımlarında kullandığımız karanfil çiçeğinin yine ayrı ayrı renkleri gibi birbirinden ayrı anlamları da vardır. Karanfilgiller familyasının bir üyesi olarak geçen ve bilimsel makalelerde Dianthus Caryophyllus ismiyle tanımlanan karanfil çiçeğinin birbirinden farklı ve derin anlamları bulunmaktadır. Günümüzde sevdiğimiz veya özlediğimiz insanlara karşı sıkça verilen ve daha çok mezarlık ziyaretlerinde kişiye olan özlemi dile getirmek için kullanılan karanfil çiçeğinin birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır.

Karanfil Çiçeğinin Anlamı

Bilimsel makale ve tanımlamalarda Dianthus Caryophyllus olarak geçen karanfil çiçeği, karanfilgiller familyasına aittir. Birçok farklı rengi bulunan karanfil çiçeği sera ile yetiştirilebildiği için her mevsim yetiştirilebilmektedir. Türleri arasında pembe, beyaz, kırmızı gibi renkler barındıran karanfil çiçeği farklı anlamları da üzerinde taşımaktadır.

Birden çok rengi türleri arasında barındıran karanfil çiçeğinin birbirinden farklı anlamları vardır. Beyaz renkli karanfil çiçeği saflık ve temizliği simgelerken, pembe renkli olan karanfil çiçekleri sevgiyi ve masumiyeti simgeler. Pembe renkli karanfil çiçeğini aynı zamanda duygusallığı da simgelemektedir. Çeşit çeşit renkleri arasında birden fazla anlamlar barındıran karanfil çiçeğinin kırmızı olanı ise aşkı simgelemektedir.

Karanfilin Anlamı

Karanfilden bahsedecek olursak onun için tek bir anlamdan bahsetmek mümkün değildir. Nitekim çeşitli renkleri bünyesinde barındıran karanfilin yine aynı çeşitlilikte birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır.

Beyaz, kırmızı, pembe gibi renkleri bulunan karanfilin duygusallığı, aşkı ve sevgiyi simgelediği bilinmektedir. Yeri geldiğinden sevgiliye yeri geldiğinde özlediğimiz bir kişiye verebileceğimiz karanfil çiçeği günümüzde mezarlık ziyaretlerinde sıkça kullanılmaktadır. Çünkü kişiye duyulan sevgi ve özlemi ifade etmek için bu çiçek seçilmiştir.

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Karanfil Çiçeği Anlamı - Karanfil Çiçeğinin Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir ve Neyi Simgeler?
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