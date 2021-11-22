Türkçede bazı kelimeler dilimize farklı diller ile olan etkileşimden geçerken bazı kelimeler ise öz Türkçedir. Bu kelimelerden biri de karanlık kelimesidir. Kara kelimesinden türeyen ve ışık olmayan, gözün görmediği yerleri tanımlamak için kullanılan karanlık kelimesi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilir. Bunun yanı sıra karanlık kelimesini kullanmak istemeyen kişiler eş anlamlı kelimeleri kullanmayı tercih edebilirler. Bunun için de karanlık kelimesi ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyarlar. Peki, Karanlık eş anlamlısı nedir? Karanlık kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur.

Karanlık kelimesinin anlamı

Karanlık kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri her yeri ya da bir kısmı ışıktan yoksun olan ve ışığı olmayan yer. Bir diğer tanımı ise ışığın bulunmadığı, ışık almayan yerdir. Karanlık kelimesinin kökeni öz Türkçedir. Dilimize farklı bir dilden girmemiştir. Karanlık kelimesi aynı zamanda duygu durumunu anlatmak için mecaz anlamda da kullanılır.

Karanlık kelimesinin eş anlamlısı

Her yeri ya da bir kısmı ışıktan yoksun olan ve ışığı olmayan yer olarak tanımlanan ve kara kelimesinden türeyen karanlık kelimesi öz Türkçedir. Bu kelimenin farklı eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bunlar zifiri, loş ve esrarlı olarak sıralanabilir. Karanlık kelimesini kullanmak istemeyen kişiler yazı ya da konuşma dillerinde eş anlamlı kelimeleri kullanmayı tercih eder. Bu şekilde konuşmalarını daha etkili bir hale getirebilirler.

Karanlık kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Kökeni öz Türkçe olan ve kara kelimesinden türeyen karanlık kelimesi ile hem gerçek hem de mecaz anlamda farklı cümleler kurulabilir. İşte karanlık kelimesi ile örnek cümleler:

Her yer karanlık olduğu için göz gözü görmüyordu.

Ormanda gece karanlığında yürüyüş yapma fikrinden pişman olmuştu.

İçindeki karanlıkta boğuluyordu.

Karanlık kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım