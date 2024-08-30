Karanlık Kilise Nerede, Nasıl Gidilir? Nevşehir Karanlık Kilise Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Karanlık Kilise, Kapadokya'nın Göreme bölgesinde, açık hava müzesi içinde yer alan etkileyici bir yapıdır. Kilisenin en büyük özelliği, iç mekânın karanlık kalması ve fresklerin bu sayede günümüze kadar bozulmadan korunmuş olmasıdır. Karanlık Kilise nerede, nasıl gidilir ve Nevşehir Karanlık Kilise giriş ücretli mi, müze kart geçerli mi sorularını Göreme'yi ve kiliseyi ziyaret etmek isteyenler için yanıtladık.

Karanlık Kilise'nin Tarihi

Karanlık Kilise, XI. yüzyılın sonu ile XII. yüzyılın ilk yıllarında inşa edilmiştir. Bizans döneminde inşa edilen bu kilise, Kapadokya'nın en iyi korunmuş fresklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Dönemin dini ve sanatsal birikimini yansıtan önemli bir yapı olan kilisenin inşa edildiği zamanda Kapadokya Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biriydi. Bu da din adamlarının ve Hristiyan halkın buraya olan ilgisini artıran bir unsur oldu. Böylece XI. yüzyıldan itibaren inançlarını özgürce yaşamak isteyenler için bir sığınak olmuştur.

Karanlık Kilise'nin Özellikleri

Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olan Nevşehir iline bağlı Göreme beldesindeki Açık Hava Müzesi'nin en dikkat çeken yapılarından biri olan Karanlık Kilise'ye yalnızca giriş kısmından belirli oranda ışık aldığı için "Karanlık" ismi verilmiştir. Az ışık alması kilise için bir avantaj olmuş, bu sayede içinde bulunan freskler neredeyse hiç zarar görmemiş ve günümüze kadar gelmişlerdir. Bu fresklerde Hz. İsa'nın hayatından doğumu, vaftiz edilişi, bazı mucizeleri, son akşam yemeği, göğe çıkışı ve çarmıha gerilişi gibi önemli kesitlere yer verilmiştir.

Güvercinlere ev sahipliği yapan Karanlık Kilise bu kuşların gübreleri sayesinde orijinal görüntüsünü uzun bir süre boyunca korumayı başarabilmiştir. Daha sonra Karanlık Kilise yenilenme çalışmaları çerçevesinde temizlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca kilise, merkezi kubbesi, haç planlı yapısı ve ince işçiliği ile de dikkat çekmekte ve günümüzde yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Karanlık Kilise Nerede?

Karanlık Kilise Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı bir belde olan Göreme'de bulunan ve peri bacaları ile görenleri büyüleyen açık hava müzesi sınırları içindedir. Kapadokya'nın kalbinde yer alan bu kilise, Göreme'nin Elmalı, Yılanlı, Tokalı Kilise gibi diğer tarihi yapıları ile birlikte bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biridir.

Karanlık Kilise'ye Nasıl Gidilir?

Karanlık Kilise'ye ulaşmak için öncelikle Nevşehir'e ulaşmak gerekir. Nevşehir merkezden Göreme'ye sabah saatlerinden akşam belirli bir zamana kadar düzenli olarak minibüs seferleri yapılmaktadır. Özel araç ile gidildiğinde Nevşehir'den Göreme'ye 20 dakikada ulaşılmaktadır. Açık Hava Müzesi'ne ulaştıktan sonra, müze içinde yer alan ve Göreme'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlık Kilise'yi ziyaret etmek mümkündür. Karanlık Kilise müzenin önemli yapılarından biri olduğu için ziyaret sırasında yönlendirme tabelaları ile kolayca bulunabilir.

Karanlık Kilise'ye Giriş Ücretli Mi?

Karanlık Kilise'ye giriş, Göreme Açık Hava Müzesi'ne giriş bileti ile mümkündür. Müze kart geçerli olup belirli dönemlerde müze giriş ücreti değişiklik gösterebilir. Ziyaret öncesinde güncel fiyat bilgilerinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Karanlık Kilise içinde fotoğraf çekilmesi yasaktır. Çünkü fotoğraf çekimi esnasında fresklerin zarar görme olasılığı yüksektir. Bu tarihi yapıyı ve içinde yer alan resimleri korumak adına bu karar uygulanmaktadır.