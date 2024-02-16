Karasal Bir Besin Piramidinde Tabandan Yukarıya Doğru Çıkıldıkça Ne Artar? Besin Piramidinde Yukarı Doğru Çıkıldıkça Ne Olur?

Beslenme, canlı yaşam zincirini oluşturan en önemli faktördür. Bir canlının hayatta kalabilmesi için beslenme şartken düzenli bir gelişime sahip olması için özenli beslenmesi gerekir. Hangi yiyeceği ne kadar tüketmesi gerektiğini bilmelidir. Burada da bize beslenme piramidinin düzeni yol gösterecektir. Besin düzeni için de karasal bir besin piramidinde tabandan yukarıya doğru çıkıldıkça ne artar, konusu bilinmesi gerekirken besin piramidinde yukarı doğru çıkıldıkça ne olur, sorusu da besin içeriklerince ayrı önem taşır.

Karasal Bir Besin Piramidinde Tabandan Yukarıya Doğru Çıkıldıkça Ne Artar?

Beslenme, insan ya da diğer canlıların bünyelerine gerekli ve ihtiyaçları olan besinleri alarak yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmenin en temel yoludur. Enerji canlı için vücutta gerekli olan bir faktör iken canlının doğada kalmasını ve bünyesi için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlamaktır. Enerjinin elde edimi ise çeşitli besinler tarafından gerçekleşmektedir. Hangi besin olursa olsun fark etmeden de canlılar, enerjisini hemen her besinden sağlamaktadır. Burada önemli olan beslenme düzenindeki bu enerjiyi doğru ve sağlıklı bir biçimde vücuda geçirebilmektir.

Hangi besinden ne kadar ve nasıl enerji alınacağı konusunda ise yardımcı olacak olan besin piramididir. Besin piramidi, her basamağında yer alan canlıların farklı bir görevi olduğunu ifade ederken aşağıdan yukarıya doğru belli bir düzen içinde yer alan besinlerin görev ve enerjileri de değişkenlik göstermektedir.

Besin Piramidinde Yukarı Doğru Çıkıldıkça Ne Olur?

Besin piramidinin her bir basamağında farklı besinler yer almaktadır. Bu besinleri üreten canlılar piramidin altından üstüne doğru sırlanmaktadır. Piramidin her bir basamağında yer alan canlı ağırlığına ise biyokütle denilmektedir. Piramidin tabanında yer alan üreticiler(yeryüzündeki bütün canlılar) de toplam ağırlığı(biyokütlesi fazla olan) canlılardır.

Piramidin tabanında yer alan üretici canlılardan yukarı doğru çıkıldıkça her basamaktaki canlıların biyokütlesi azalırken aynı zamanda piramidin tabanından ise yukarı doğru her basamakta birey sayısı azalır. Ancak buna ters orantı olarak da canlıların vücut büyüklükleri (hacim ve ağırlıkları)artar. Yine piramidin yukarısına doğru aktarılan enerji azalır iken canlı vücutlarında ise zehirli madde birikimi artar.