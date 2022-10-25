Karasal İklim Özellikleri - Dünyada ve Türkiye’de Karasal İklim Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Karasal iklim özellikleri bitki örtüsü ve hava sıcaklığı bakımından oldukça farklıdır. Bu bakımdan karasal iklim ile ilgili tüm detaylar birçok kişinin en çok araştırdığı konulardandır. Karasal ilkimin bitki örtüsü ve tarım faaliyetleri üzerindeki etkiler de sıklıkla araştırılan detaylar arasında yer alır. Karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkileri de merak edilenlerdendir. Türkiye'de karasal iklim nerelerde görülür, bitki örtüsü nedir sorularını sizler için yanıtladık.
Karasal iklim hava şartları bakımından insanları en çok zorlayan iklim türleri arasında yer alır. Bu hava şartları ile mücadele etmek birçok bakımdan insan yaşamı için zorlayıcıdır. Sıcaklık değişimlerinin en fazla olduğu iklim türleri arasında yer alıyor. Bu iklim türü denizin etkisinden uzak bölgelerde görülür. Kıtaların en orta kısımları da görülen yerlerdir. Kış aylarının çok soğuk ve karlı geçtiği, yaz aylarının da sıcak ve kurak geçtiği yerlerdir.
Karasal iklim ekonomik faaliyetler açısından da olumsuz sayılabilecek bir iklim türüdür. Bu mevsimde kış ayları oldukça soğuk geçer ve tarım üzerinde önemli etkileri vardır. Karasal iklimin özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:
Bu özellikleri dikkate alındığında tarım, hayvancılık ve bitki örtüsü bu iklimden fazlaca etkilenir.
Karasal iklim kış ılıklığı isteyen bitkilerin yetişmesi için uygun bir iklim türü değildir. Bu nedenle bu iklime uygun olarak farklı tarım ürünleri tercih edilir. Daha çok ayva, elma, armut, badem, kiraz, şeker pancarı, fasulye, patates, nohut, buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin yetiştirildiği bir iklim türüdür. Bu iklim türünde genel olarak küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bu durumda bitki örtüsünden kaynaklanır.
Türkiye'de karasal iklim en fazla Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Trakya taraflarında görülmektedir. Bu iklimin bitki örtüsü ise bozkır bitki örtüsüdür. Bozkır bitki örtüsü ilkbaharda yağışlarla yeşeren ve yaz aylarında da kuruyan otlardan oluşur.