Karasal İklim Özellikleri - Dünyada ve Türkiye’de Karasal İklim Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Karasal iklim özellikleri bitki örtüsü ve hava sıcaklığı bakımından oldukça farklıdır. Bu bakımdan karasal iklim ile ilgili tüm detaylar birçok kişinin en çok araştırdığı konulardandır. Karasal ilkimin bitki örtüsü ve tarım faaliyetleri üzerindeki etkiler de sıklıkla araştırılan detaylar arasında yer alır. Karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkileri de merak edilenlerdendir. Türkiye'de karasal iklim nerelerde görülür, bitki örtüsü nedir sorularını sizler için yanıtladık.

Karasal İklim Nedir?

Karasal iklim hava şartları bakımından insanları en çok zorlayan iklim türleri arasında yer alır. Bu hava şartları ile mücadele etmek birçok bakımdan insan yaşamı için zorlayıcıdır. Sıcaklık değişimlerinin en fazla olduğu iklim türleri arasında yer alıyor. Bu iklim türü denizin etkisinden uzak bölgelerde görülür. Kıtaların en orta kısımları da görülen yerlerdir. Kış aylarının çok soğuk ve karlı geçtiği, yaz aylarının da sıcak ve kurak geçtiği yerlerdir.

Karasal İklim Özellikleri Neler?

Karasal iklim ekonomik faaliyetler açısından da olumsuz sayılabilecek bir iklim türüdür. Bu mevsimde kış ayları oldukça soğuk geçer ve tarım üzerinde önemli etkileri vardır. Karasal iklimin özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Karasal iklimde hava sıcaklıkları arasındaki ortalama fark çok yüksektir.

Kış mevsimi buralara oldukça erken gelir.

Hava sıcaklık dereceleri çok düşüktür.

Kar toprak üzerinde ortalama olarak 80- 90 gün civarında kalır.

Yaz mevsimi geldiğinde havalar ısınır ve bu da karların hızla erimesine neden olur.

En soğuk aylarda hava -10 dereceye ulaşır.

Bazı dönemlerde bu hava sıcaklığı -40 dereceye kadar da ulaşabilir.

Yıllık sıcaklık farkları ise 40- 50 derece kadardır.

Yıllık olarak ortalama yağış miktarı 500- 600 mm civarında gerçekleşir.

Bu özellikleri dikkate alındığında tarım, hayvancılık ve bitki örtüsü bu iklimden fazlaca etkilenir.

Karasal İklimin Tarım ve Hayvancılık Üzerindeki Etkileri

Karasal iklim kış ılıklığı isteyen bitkilerin yetişmesi için uygun bir iklim türü değildir. Bu nedenle bu iklime uygun olarak farklı tarım ürünleri tercih edilir. Daha çok ayva, elma, armut, badem, kiraz, şeker pancarı, fasulye, patates, nohut, buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin yetiştirildiği bir iklim türüdür. Bu iklim türünde genel olarak küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bu durumda bitki örtüsünden kaynaklanır.

Türkiye'de Karasal İklim Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Türkiye'de karasal iklim en fazla Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Trakya taraflarında görülmektedir. Bu iklimin bitki örtüsü ise bozkır bitki örtüsüdür. Bozkır bitki örtüsü ilkbaharda yağışlarla yeşeren ve yaz aylarında da kuruyan otlardan oluşur.