Karasal İklimin Hayvancılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi Nedir? Karasal İklim Hayvancılık Faaliyetlerini Nasıl Etkiler?

Kışın soğuk ve karlı, yazın ise sıcak ve kuru hava şartlarının hakim olduğu bölgelerde görülen karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkisi sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla "Karasal iklim hayvancılık faaliyetlerini nasıl etkiler?" sorusu yanıtlanırken bu kapsamda ele alınabilen bölgeler göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece karasal iklimin görüldüğü yerlerin bitki örtüsü de dikkate alınarak hayvancılık faaliyetleri hakkında açıklama yapılabilir.

Karasal İklimin Hayvancılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi Nedir?

Deniz etkisinden uzak olan yerlerde görülen karasal iklimde yazlar kuru ve sıcak geçerken, kışlar ise soğuk ve karlıdır. Bununla birlikte karasal iklimin hakim olduğu yerlerde kışların genel olarak daha erken başladığı ve uzun sürdüğü bilinir. Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında karasal iklimin görüldüğü söylenebilir. Buna ek olarak Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dağlık alanlarında da kara ikliminin görüldüğü belirtilmelidir. Bu bağlamda en çok araştırılan hususlardan biri ise karasal iklimin tipik özelliklerinin hayvancılık faaliyetlerini ne yönde etkilediğidir. Dolayısıyla "Karasal iklim hayvancılık faaliyetlerini nasıl etkiler?" sorusunun yanıtlarını oluşturan detaylar aşağıdaki gibi sıralanabilir: