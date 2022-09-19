Karatay Medresesi Nerede? Karatay Medresesi Hangi Döneme Ait, Özellikleri ve Kuruluş Amacı Nedir?

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Karatay Medresesi Nerede?

Karatay Medresesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya'da bulunur. Medresenin bulunduğu yer, Konya'nın Aladdin Tepesi'nin kuzey bölümüne denk gelen Ferhuniye Mahallesi'nde bulunur. Bu medreseyi ziyaret ettikten sonra yine aynı bölgede bulunan 2. Kılıçarslan Köşkü, İnce Minare Taş Eserler Müzesi ve Alaeddin Keykubad Camii'ni de gezebilirsiniz.

Konya, Selçuklu dönemine ait birçok eserin bulunduğu özel bir coğrafyadır. Selçuklu mimarisinin klasik özelliklerini taşıyan bu mimari, taş işçiliğinde çığır açan bir görünüme sahiptir. Bu eseri gördüğünüzde taşın sanata dönüştüğünü anlayabilirsiniz.

Karatay Medresesi Kuruluş Amacı Nedir?

Karatay Medresesi, 1251 senesinde, Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde, Emir Celaleddin tarafından yaptırılmıştır. Yapının iç dizaynında plaka ve mozaik yapılar kendini gösterir. Medresenin mimarının Muhammed Bin Havlan olduğu düşünülür. Anadolu'da inşa edilen diğer medreselerde olduğu gibi bu medresenin de yapılış amacı hadis ve tefsir alanında yüksek ilme sahip kişiler yetiştirmektir.

Karatay Medresesi Özellikleri

Karatay Medresesi, mimari özellikleri ile ön plana çıkan bir yapıdır. Bu kapsamda değineceğimiz özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Medresenin beden duvarları taş, kubbe ve tonoz bölümleri ise tuğladan inşa edilmiştir.

Tek kattan oluşan yapıda taş olarak sille taşı kullanılmıştır.

Medrese, tek kattan oluşan bir yapıya sahiptir.

Selçuklu döneminde taş işçiliğine verilen önemin izleri Karatay Medresesi'nde kendini gösterir.

Medresenin kapısında taş işçiliğinin kendini gösterdiği kitabeler, diğer yüzeylerde ise çeşitli ayet ve hadisler yer alır.

Yan duvarlarda, oldukça büyük boyutlarda işlenmiş bitki motifleri yer alır.

Taç kapının üst bölümünde, Selçuklu sülüsü kullanılarak yazılan bir yazıt vardır. Bu kitabe, Tevbe Suresi'nin 120. ayeti ile başlar.

Taç kapının sağ ve sol kısmında yer alan levhada Neml Suresi'nin bir ayeti yazılıdır.

Giriş kapısının çevresinde toplam 37 adet hücre bulunur. Bu hücrelerde 26 adet hadis kabartması vardır.

Konya Karatay Medresesi, her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bir yapıdır. Eser, Konya'nın kültürel varlığını zenginleştirmesi sebebiyle özel bir yere sahiptir.