Karatay Medresesi Nerede? Karatay Medresesi Hangi Döneme Ait, Özellikleri ve Kuruluş Amacı Nedir?

Karatay Medresesi nerede sorusuna cevap aranırken Konya'nın eşsiz mimari yapıtlarından olan bu eser hakkında farklı bilgilere de ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu mimari harika ile ilgili bilgi sahibi olmaktan büyük keyif alacaksınız. Karatay Medresesi hangi döneme ait, Konya Karatay Medresesi hangi beylik, Karatay Medresesi kim yaptırdı, Karatay Medresesi özellikleri gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Karatay Medresesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya'da bulunur. Medresenin bulunduğu yer, Konya'nın Aladdin Tepesi'nin kuzey bölümüne denk gelen Ferhuniye Mahallesi'nde bulunur. Bu medreseyi ziyaret ettikten sonra yine aynı bölgede bulunan 2. Kılıçarslan Köşkü, İnce Minare Taş Eserler Müzesi ve Alaeddin Keykubad Camii'ni de gezebilirsiniz.
Konya, Selçuklu dönemine ait birçok eserin bulunduğu özel bir coğrafyadır. Selçuklu mimarisinin klasik özelliklerini taşıyan bu mimari, taş işçiliğinde çığır açan bir görünüme sahiptir. Bu eseri gördüğünüzde taşın sanata dönüştüğünü anlayabilirsiniz.
Karatay Medresesi, 1251 senesinde, Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde, Emir Celaleddin tarafından yaptırılmıştır. Yapının iç dizaynında plaka ve mozaik yapılar kendini gösterir. Medresenin mimarının Muhammed Bin Havlan olduğu düşünülür. Anadolu'da inşa edilen diğer medreselerde olduğu gibi bu medresenin de yapılış amacı hadis ve tefsir alanında yüksek ilme sahip kişiler yetiştirmektir.
Karatay Medresesi, mimari özellikleri ile ön plana çıkan bir yapıdır. Bu kapsamda değineceğimiz özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Konya Karatay Medresesi, her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bir yapıdır. Eser, Konya'nın kültürel varlığını zenginleştirmesi sebebiyle özel bir yere sahiptir.