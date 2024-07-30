Karatepe Aslantaş Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Karatepe Aslantaş Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Karatepe Aslantaş Milli Parkı, bitki örtüsü ve hayvan türleri çeşitliliği hayran bırakan bir doğa harikasıdır. Çevresi, ormanlık alanlar, çam ve meşe ağaçları ile kaplıdır. Aslantaş Baraj Gölü ise ziyaretçilere harika bir doğal ortam sunmaktadır. Parkta yürüyüş yaparak doğal güzellikleri keşfedebilir ve tarihi kalıntıları görebilirsiniz. Karatepe Aslantaş Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti hakkında bilinmesi gerekenler bulunmaktadır.

Karatepe Aslantaş Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na ulaşmak için Osmaniye iline ve ardından Kadirli ilçesine gitmeniz gerekmektedir. Bunun için ziyaretçilerin, aşağıdaki yol tarifini incelemelerinde fayda vardır.

Osmaniye'den Kadirli ilçesine gitmek için özel aracınızla yola çıkın. Osmaniye ile Kadirli arasındaki mesafe ortalama olarak 30 kilometredir ve yolculuk yaklaşık 30-40 dakikayı bulabilir. Osmaniye-Kadirli yolu üzerinden D400 karayolunu kullanarak Kadirli ilçesine ulaşabilirsiniz.

Kadirli ilçe merkezine vardıktan sonra, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na yönlendiren tabelaları takip edin. Kadirli'den Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na olan mesafe yaklaşık 23 kilometredir. Kadirli'den çıkıp Karacaoğlan Caddesi'ni takip ederek ve tabelaları izleyerek parka varabilirsiniz. Yolculuk süresi, yaklaşık 30 ile 40 dakika arasında değişebilir.

Osmaniye Otogarı'ndan Kadirli'ye düzenli minibüs veya otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu seferlerle Kadirli'ye ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.

Kadirli'den Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na doğrudan toplu taşıma seçeneği oldukça sınırlıdır. Bundan dolayı, taksiyi veya özel araç kiralamayı tercih edilmesi tavsiye edilir.

Yolculuğa çıkmadan önce, Osmaniye-Kadirli ve Kadirli-Karatepe Aslantaş yolları iyi durumda mı değil mi diye internetten araştırılması tavsiye edilir. Ayrıca 505 numaralı otobüs hattı da Kadirli ilçesi yakınlarından geçmektedir.

Karatepe Aslantaş Milli Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Karatepe Aslantaş Milli Parkı içinde bulunan Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni gezmek için ek bir ücret ödemeniz gerekmektedir. 2023 yılı için Aslantaş Açık Hava Müzesi giriş ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Kamp yapmak için ise ek olarak 50 daha ödenmesi gerekmektedir. Özel araçlarıyla giriş yapanlardan 60 TL ödeme yapması istenmektedir. MüzeKart'ın geçerli olduğu Karatepe Aslantaş Milli Parkı ziyeret saatleri ise yaz aylarında 10:00-19:00 arası, kış aylarında ise 08:00-17:00 arasıdır. Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde, Hitit dönemine ait taş kabartmalar ve hiyeroglif yazıtları inceleyebilirsiniz. Hititler döneminden kalma çeşitli yapıları ve kalıntıları keşfederek, bölgenin tarihine dair bilgi edinebilirsiniz. Parkın içinde çeşitli yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Bu parkurlarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Milli parkta kamp yapma imkanı da bulunmaktadır. Doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Bölge, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Kuş gözlemciliği yaparak farklı kuş türlerini gözlemleyebilirsiniz.