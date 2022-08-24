Karbon Ayak İzi Nedir? Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır ve Nasıl Azaltılır?

Kültürümüzde israf çok yanlış değerlendirilen ve tepki gören bir durum olduğu için aslında ülkemizde son derece fazla tasarruf yapıyor ve israfı önlemek için çalışıyoruz. Fakat yine de karbon ayak izi nedir? Sorusunun cevabını öğrenip karbon ayak izi hesaplama nasıl yapılır? Konusu hakkında bilgi sahibi olursak, bu güzel tutumu arttırarak devam ettirebiliriz. İçeriğimizde Karbon ayak izi nasıl azaltılır? Sorusuna yanıt verdik.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi hesaplama artık günümüzde bilinmesi gereken önemli bilgiler arasındadır. Karbon ayak izi nedir? Sorusunun cevabını öğrenip israfın önüne geçmek için daha fazla uğraşmak, doğanın temizliği için bilinç sahibi olmak, karbon ayak izi nasıl azaltılır? Sorusunun cevabını bilmek ile mümkün hale gelebilir.

Günümüzde, yeryüzü her geçen gün belirli gazların artması sonucunda ısınmaktadır. Karbondioksit, metan, diazot monoksit gibi gazlar bunlardan başlıcalarıdır. Bu maddelerin salınımındaki etken de insan etkenidir. İnsan etkeni doğrudan ya da dolaylı biçimde bu sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olmaktadır. İnsanoğlunun bazı üretim ve yaşam eylemleri (Isınma, pişirme, aydınlatma, ulaşım, hayvancılık ve endüstriyel üretimler) atmosfere her geçen gün daha fazla karbondioksit salınımını sağlar.

Bir kişi, ülke ya da kurumun yürüttüğü faaliyetlerin neticesinde atmosfere bırakmış olduğu sera gazlarının karbondioksit türünden karşılığı da karbon ayak izi olarak isimlendirilir.

Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon ayak izi nasıl hesaplanır? Sorusu bu işlemi yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar tarafından da merak edilir. Öncelikle karbon ayak izi kavramını daha fazla açmakta fayda var. Karbon ayak izi rakamlarla belirtilebilen bir olgudur. Şahısların birincil ve ikincil olmak üzere atmosfere bıraktığı karbondioksitin hacimsel sonucu, karbon ayak izinin sayısal miktarını vermektedir. Karbon ayak izini hesaplamak için pek çok farklı formül ve pek çok farklı karmaşık yapı denenmektedir. Fakat bu formüllerin arasındaki en kabul gören ve basit halde olan formül, aşağıdaki gibidir.

Karbon ayak izi = Yakıt Tüketimi x Emisyon Faktörü

Fakat tabii yakıt olarak belirtilen kısımdaki yakıt yalnızca araç yaktığı değildir. Şahısların gün içinde atmış olduğu her adımda kullanılan ürünler vardır ve bunlar da karbon ayak izi olarak buraya dahildir. Ayak izi formüllerini ülkelerine göre bölen yaklaşımlar da mevcuttur. Ülkelerin genel karbon ayak izlerinin de hesaba eklenmesi gerektiği görüşünü savunan uzmanlar farklı çarpanlarla formülü daha da detaylandırıyorlar.

Dünya sıralamasına bakıldığında ise karbon ayak izi en yüksek olan şehirler Güney Kore, Çin ve Amerika sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde karbon ayak izi ortalamasının hesaplandığı şehir listesinin başında da yıllık 70 milyon ton karbondioksit üretim miktarı İstanbul var. Dünya sıralamasına bakıldığında ise İstanbul 26. sırada yer alıyor.

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

Karbon ayak izi, herkesin dikkatli davranıp bazı alışkanlıklarını değiştirerek azalmasına katkı sağlayabileceği bir şeydir. Örneğin araç yerine mümkünse bisiklet kullanmak, şişede değil de belli bir kapta su tüketmek, elektrik tüketimini azaltmak, duş ve bulaşık gibi temizlik eylemlerinde su kullanımını azaltmak, güneş ışıklarından faydalanmak, bunlardan başlıcalarıdır.