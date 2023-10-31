Karbonat Asit Mi Baz Mı? Karbonat Ph Değeri ve Kimyasal Formülü

Karbonat, kimyasal bir bileşiktir ve beyazlatma etkisi nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Cilt için önemli olan pH seviyesini dengelemeye ve yağlardan arındırmaya yardımcı olur. Şişkinliğe neden olan yiyeceklere bir miktar eklenerek gazın giderilmesini sağlar. Karbonik asidin bir ürünü olan karbonat, bir tür tuzdur ve iyotlu sofra tuzu ile benzer tada sahiptir. Karbonat asit mi baz mı, pH değeri ve kimyasal formülü nedir araştırılan detaylardır.

Karbonat Asit mi Baz mı?

Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonatın pH değeri, 11,4'tür ve kimyasal formülü ise CO32-'dir. Çözeltilerin asitlik ve bazlık derecesini anlamayı sağlayan pH ölçeğine göre, 0 ile 7 arası asitleri, 7-14 arası ise bazları ifade eder. Karbonat, 7'nin üzerinde olduğundan dolayı bazik bir kimyasaldır. Suda kolayca çözünen ve kristalimsi toz bir formda olan karbonat, bu yönüyle güçlü bir bazdır. NaOH'den (sodyum hidroksit) daha güvenilir ve düşük maliyetli olması nedeniyle sıklıkla kimyasal işlemlerde kullanılır. Bir alkali olarak karbonat, tuzlu ve bazik bir tada sahiptir. Güçlü bir asit giderici olduğu için alkali etki oluşturmak adına karbonat kullanılır.

Karbonatın Görevi Nedir?

Bazik bir tuz olan karbonat, beyaz, kristalimsi ve çözünmesi kolay olan kimyasal bir bileşiktir. Suyu yumuşatma özelliğine sahiptir ve sabun gibi temizleyicilerin daha fazla köpürmesini sağlar. Makinelerde kireç oluşumunu önlemeyi sağlayan deterjanların katkı maddelerinden biridir. Karbonat, tek başına makinelerde temizleyici olarak kullanılabilir. Doğal yapısı nedeniyle zehirli gaz oluşumunu da önler. Öte yandan, mutfakta da yararlanılan karbonat, kabartma tozunun yerine tercih edilebilir. Mide ekşimesine neden olan asitleri, bir bardak karbonatlı su ile etkisiz hale getirmek mümkündür. Karbonat bu yönüyle, vücudun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Ağız ve cilt bakımında da yaygın olarak tercih edilen bir maddedir.