Karbondioksit Özümlemesi Nedir? Karbondioksit Özümlemesi Tüm Canlılarda Ortak Mıdır?

Karbondioksit özümlemesi, canlının yaşamı için çok önemli bir süreçtir. Söz konusu kavram, biyoloji dersleri müfredatında da yer almaktadır. Konunun incelenmesi esnasında karbondioksit özümlemesi tüm canlılarda ortak mıdır sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Karbondioksit özümlemesi nedir, canlı bilimi açısından önemli bir sorudur. Karbondioksit özümlemesi nedir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Karbondioksit Özümlemesi Nedir?

Karbondioksit özümlemesi, en basit tanımı ile ışık enerjisi kullanılarak su ve karbondioksit yardımı ile besin üretilmesini ifade eder. Bu tanımı yaptığımızda aklınıza doğal olarak fotosentez kavramı gelmiştir. Karbondioksit özümlemesi ile fotosentez aynı kavramlardır. Karbondioksit özümlemesi, canlının yaşamını sürdürmesi için önemli bir besin zinciri sürecidir.

Karbondioksit özümlemesinin her canlıda gerçekleşip gerçekleşmediği de merak edilen bir konudur. Her canlı karbondioksit özümlemesi yapmaz. Yapısında klorofil ya da kloroplast olan canlılar için bu kimyasal bileşimi ifade etmek gerekir. Yani bu kavram bütün canlılarda ortak değildir.

Karbondioksit Özümlemesi Tüm Canlılarda Ortak Mıdır?

Karbondioksit özümlemesi tüm canlılarda ortak değildir. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu kavram klorofil taşıyan canlılar için geçerlidir. Bu durumda karbondioksit özümlemesi denildiğinde öne çıkan canlıların bitkiler olduğu anlaşılır. Bitkiler bu sayede güneşten aldığı enerjiyi en iyi şekilde kullanırlar. Bu sayede karbondioksit ve su girdileri ile kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Gerçekleşen dönüşüm ile birlikte canlının organik besin ihtiyacı ortaya çıkar. Karbondioksit özümlemesi, bitkinin kendi besinini üretmesini sağlar.