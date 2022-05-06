Karbonhidratların Görevleri, Çeşitleri Ve Özellikleri Nedir? Karbonhidrat İçeren Besinler Nelerdir?

İnsan vücudunun karbonhidrat ihtiyacını bir yerden karşılaması gerekmektedir. Bunun nedeni ise insan vücudu birinci yakıt kaynağı olarak karbonhidratı kullanmaktadır. Bu nedenle insan vücudunda bol karbonhidrat depoları bulunmaktadır. Karbonhidratlar bu açıdan baktığımızda günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun yanında karbonhidratların bazı görevleri daha bulunmaktadır. Örneğin protein ve yağlarla birleşerek yapıya katılabilirler. Karbonhidratların görevleri, çeşitleri ve özellikleri nedir? Karbonhidrat içeren besinler nelerdir? Tarzındaki soruların cevabı yazımızda…

Karbonhidrat Nedir?

Karbonhidrat insan vücudu için vazgeçilmez organik maddelerden birisidir. Çünkü insan vücudu büyük oranda karbonhidrata bağımlıdır. Buna ek olarak beyinin tek yakıtı glikozdur. Glikoz da karbonhidratların temel yapı birimlerini oluşturmaktadır. Bunun yanında karbonhidrat doğada en bol bulunan temel organik madde konumundadır.

Karbonhidrat çeşitlerinden bahsedecek olursak; karbonhidratlar kendi içerisinde monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritler olmak üzere genelde üçe ayrılırlar. Tek şekerliler olarak geçen monosakkaritlere örnek olarak glikoz ve früktoz verilebilir. Bunun yanında maltoz olarak bilinen disakkarit de iki tane glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşmuştur. Glikojen olarak duyduğumuz molekül ise birçok glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşmuş bir polisakkarittir.

Karbonhidratların Görevleri

Karbonhidratların vücudumuzda bazı görevleri bulunmaktadır. Organizma için gerekli olan günlük enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %50'si karbonhidratlar tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle karbonhidratların yakıt görevi gördüğü söylenilebilir. Bunun yanında karbonhidratlar yeteri kadar alınmadığında vücut diğer makro molekülleri kullanmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle karbonhidratlar öncelikli olarak kullanıldığı için diğer besin maddelerinin ihtiyacını azaltırlar. Aksi halde karbonhidratın görevi olmasaydı insanlar büyük besin sıkıntıları çekebilirlerdi.

Karbonhidratlar Ne İşe Yarar?

Vücudumuz için gerekli temel organik maddelerden biri olan karbonhidratlar, vücudumuzda bazı işlevleri yerine getirmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Organizmanın günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.

Vücut için oldukça önemli olan su dengesini sağlamada görev alır. Bu bağlamda su kaybını azaltarak vücuttan suyun tutulmasını sağlamaktadır.

Karbonhidrat tüketimi bağırsak hareketlerini de olumlu etkilemektedir. Bu sayede bağırsaklar daha hızlı çalışır

İlk yakıt olarak karbonhidrat kullanılmasından dolayı vücudun protein ihtiyacını da azaltmaktadır.

Lifler de bir karbonhidrat çeşididir. Bu nedenle bol lifli besinler tüketildiğinde hastalıklardan korunmak mümkündür.

Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur?

Karbonhidratlar gıdalarda 3 çeşitte bulunur. Bunlar şeker, lif ve nişastadır. Bu bağlamda karbonhidrat içeren besinler şu şekilde gösterilebilir: