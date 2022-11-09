Kardelen Çiçeği Anlamı - Kardelen Çiçeğinin Anlamı ve Hikayesi Nedir, Neyi Temsil Eder?

Kardelen vahşi doğada rahatlıkla bulunabilen bir bitkidir. Dünyanın her yerinde bu çiçeğe rastlanır. Türkiye'de ise en çok Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yetişir. Yaklaşık olarak 500'den fazla çeşide sahiptir. Çayırlarda ve arazilerde kendi başına da ortaya çıkar. Galanthus Nivalis (Adi Kardelen) ile benzerdirler, ancak bu çiçek biraz daha büyüktür. Çanak yaprakları neredeyse aynı uzunluktadır. Fakat, Kardelenin çiçekli gövdesi güneş ışığına daha çok ihtiyaç duyar ve bundan dolayı daha fazla yükseğe çıkar.

Kardelen Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Kardelen, çok erken çiçek açan küçük soğanlı bir bitkidir. Yılın ilk zamanları çiçek vermeye başlar. Ampule benzeyen ve tek bir beyaz çiçek taşıyan kısa çiçek sapı, 10-15 santimetre arasında değişir. Dış çanak yaprakları çok daha uzundur. Yaprakları ince dik mavimsi-yeşil bir renge sahiptir.

Kardelen için ekilmesi uygun alan diye bir durum neredeyse yoktur. Ancak, bahçeye, saksıya veya boş bir araziye rahatlıkla ekilebilir. Tercih edilen toprağın, taze ve humus bakımından oldukça zengin olması gerekir.

Soğuğa karşı yüksek bir dirence sahiptir, buna karşın fazla sıcağa asla dayanamayan bir yapısı vardır. Gelişebilmesi ve solmaması için güneş ışığı alan bir yere ekilmelidir. Hastalıklara ve parazitlere karşı dayanıklıdır. Bu anlamda bakımı çok zahmetli ve maliyetli değildir.

Kardelen soğanlarını ekmek için en doğru zaman sonbahardır. Bu soğanların kurumasına ve çürümesine izin vermeden, Eylül-Ekim-Kasım gibi toprağa ekilmelidir. Köklerin bölünmesi ile çoğaltılan Kardelen, mümkünse yaz aylarının sonlarına doğru ayrılmalı ve ekime hazır olmalıdır.

Çiçek açma zamanı, enlem ve rakıma bağlı olarak Ocak-Mart aylarında olur.

Kardelen çok kolay tohum taşır ve tohumlar açılır açılmaz ekilirse, ekim iyi sonuçlar verir. Ekim, müdahale olmaksızın doğal olarak da meydan gelir.

Soğanlar hızla bölündüğü için, bölünmesi gereken çok sayıda kümeler verir. Bundan dolayı ayırma işlemi sırasında olabildiğince çok bölünmelidir.

Çiçek büyüme sürecinde bol miktarda sulanmalıdır. Daha sonra yapraklar kuruma eğilimi gösterdiğinde dinlenmeye bırakılmalıdır.

Kardelen Çiçeği Anlamı Nedir?

Kardelen yapraklarının naif görünümü, beyaz rengi alçakgönüllülük ve saflık duygusunu ifade eder. Bu çiçek, toprağın karla kaplı olduğu ve soğuk havanın hakim olduğu zamanlarda çiçek açar.

Balı anımsatan kokusu ve zarif bir çiçek olması nedeniyle, sevgiyi, erdemli olmayı ve iyimserliği temsil eder. Bazı bölgelerde düğün törenleri için de uygun bir hediye olarak kullanılır. Beyaz rengi nedeniyle saflığın ve iyi ahlakın göstergesi olarak kabul edilir. Kardelen ayrıca 'huzur verici çiçek' olarak da bilinir.

Zorlu hava koşullarında çiçek açmasından dolayı, gelecek için 'umudu' temsil eder. Sevilen bir kişiye Kardelen vermek, dayanışmanın ve o kişinin yanında olunduğunun göstergesidir. Bu çiçek yaşamın sembolüdür, görünümü ve anlamları benzersizliğini ortaya koyar.

Kardelen Çiçeğinin Hikayesi Nedir?

Pek çok farklı kültür tarafından bu bitkiye değişik anlamlar yüklenmiştir ve hepsine göre ayrı bir hikayesi vardır. Dünyada en çok Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya ait bir çiçek olduğu düşünülmektedir.

İngiltere'ye ilk olarak Romalılar tarafından getirilen Kardelen, bugün İngiltere'nin kırlarını süslemektedir. 18. Yüzyıl'da İsveçli bir botanik bilimci olan Carl Linnaeus, beyaz rengine ithafen 'süt çiçeği' adını vermiştir. Farklı ülkelerdeki efsanelerde sıklıkla Kardelen çiçeğinin adı geçer.