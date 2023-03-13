Kardeş Kromatit Nedir? Kardeş Kromatitler Hangi Evrede Oluşur, Kromozom İle Farkı Nedir?

Kardeş kromatit nedir sorusu araştırılırken hücre ve kromozom kavramlarının öncelikle bilinmesi gerekir. Yapacağınız araştırmada kromatid ne demek sorusunu da baz alabilirsiniz. Bu kavramın zaman zaman kromozom ile de karıştırıldığı görülür. Kromozom ile kromatit arasındaki fark nedir sorusu da incelenmelidir. Kardeş kromatit mayoz mu mitoz mu konusu da hücre bölünmesinin anlaşılması için önemlidir. Kromatit hangi evrede oluşur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kardeş Kromatit Nedir?

Kardeş kromatitler hücre döngüsünün fazlarında meydana gelir. Kardeş kromatitler özellikleri ile ön plana çıkar. Söz konusu kavram, canlılar açısından çok önemlidir. Bir sentromerden çoğalmış olan özdeş kromozomlar kardeş kromatit olarak isimlendirilir. Kardeş kromatitler tek bir kopyalanmış kromozom olarak da ifade edilir. Bu yönü ile canlı organizmalar açısından hücre döngülerinde incelenmelidir.

Kardeş Kromatit Özellikleri Nelerdir?

Kardeş kromatitlerin özellikleri bilindiğinde konunun anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

Kromatitler, tek bir sentromere bağlı olan kromozomların özdeş kopyalarını içerir.

Hücre döngüsünün fazları arasındaki gelişime bağlıdır.

Kromozomun kopyalanmış tek bir yapısını ifade eder.

Kromatitler yeni kopyalanmış ve halen birbirine yapışık durumdadır.

Kardeş kromatitler mitoz bölünmede birbirinden ayrılarak zıt kutuplara ayrılır. Mayoz bölünmede ise kardeş kromatitlerin homolog kromozomlara ayrıldığı görülür. Bu da mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sağlar. Metafaz aşamasında tüm kromozomlar ekvatora dizilirken anafaz safhasında kardeş kromatitler arasındaki bağın koptuğu görülür.