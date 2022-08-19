Kardo kelimesi aslında bakıldığında başka dillerdeki sokak ağzı jargonuna benzerlik gösteren bir kelimedir. Günümüzde artan yeni sokak kelimeleri arasında yer alan kardo her ne kadar herkes tarafından anlamının bilinmesi muhtemel olsa dahi internet kullanıcıları tarafından birçok kez anlam bakımından araştırıldığı görülmektedir. Kardo kelimesinin kökeni, nereden geldiği, hangi dillerde anlam bakımından benzerliği olduğu merak edilen bir konu olmuştur. Yazımızda bizler de sokak ağzından kardo ne demek, sokak ağzında kardo ne anlama gelir, kime denir gibi sorular üzerinden yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kardo Ne Demek

Aslında bakıldığında çok basit ve aşırı kullanışlı bir kelime olan kardo, artık günümüzde de değişen konuşma dilimizin en çok kullanılan hitap sözcüklerinden biri olmuştur. Kardo, kardeşim kelimesinin sokak ağzıyla beraber başkalaştırılmış halidir. Özellikle günümüzde genç nüfus içerisinde kardo kelimesi; kanka, kanki gibi sokak ağzı kelimeleri kadar sık kullanıldığı görülmektedir. Kardo kelimesi kardeş kelimesinden türemiş olup tıpkı İngilizcedeki "brother – bro" ilişkisinin benzeridir.

Kardo Kime Denir

Sokak ağzında kardo, kişinin kendini çok yakın hissettiği insanlara karşı kurduğu bir kelimedir. Aslında bir tür de yakınlık belirtisidir. Ancak herhangi bir resmiyeti yoktur ve Türkçe sözlüğünde bir yeri yoktur. Sadece sokak jargonunda kullanılan bir kelimedir.