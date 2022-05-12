Karenin Çevresi Nasıl Bulunur? Alanı Verilen Karenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama Formülü

Kare geometride en sık karşılaşılan ve en düzgün olan şekillerdendir. Düzgün bir dikdörtgen olmasının nedeni; karenin iç açılarının her birinin 90 derece olması ve buna ek olarak kenar uzunluklarının hepsinin aynı olmasıdır. Karenin çevresi nasıl bulunur sorusunun yanıtı da bu bağlamda ortaya çıkar. Karenin bir kenar uzunluğu verildiği takdirde karenin çevresi hesaplamak zor bir işlem değildir. Ancak formülünün bilinmesi oldukça faydalıdır.

Karenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Karenin çevre hesaplaması diğer bazı geometrik şekillere göre nispeten kolaydır. Çünkü karenin her kenarının uzunluğu eşittir. Bu nedenle herhangi bir kenarını, kenar sayısı olan 4 sayısı ile çarpmak karenin çevresini bize verir. Bir kenar uzunluğu 5 olan bir karenin çevresi hesaplaması şu şekildedir:

5 * 4= 20; 5 kenar uzunluğu, 4 kenar sayısı.

Sağlaması şu şekildedir:

5+5+5+5= 20; kenar uzunluklarının hepsinin toplanması.

Çevre Formülü:

→ Kenar uzunluğu "a" olan bir karenin çevresinin hesaplama formülü: "4a" şeklindedir.

Alanı Verilen Karenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama Formülü

Alanı verilen bir karenin çevre uzunluğunun hesaplanması için karenin hem çevre uzunluğu formülünün hem de alan formülünün nereden geldiğinin iyi bilinmesi gerekir.

Karenin alan formülü: Karenin bir kenarı a ise a² şeklindedir. Çünkü dikdörtgenlerde alan birbirine dik iki kenar uzunluğunun çarpılması ile elde edilir.

Karenin çevre formülü: Karenin bir kenarı "a" ise 4a şeklindedir. Çünkü karenin 4 kenarının uzunluğu da aynıdır.

Bu bağlamda alanı verilen karenin çevre uzunluğunu hesaplamak için öncelikle alanın karekökünü alarak kenar uzunluğunu bulmak daha sonra ise bu kenar uzunluğunu 4 sayısı ile çarpmak gerekir. Bu formül şu şekilde yazılabilir:

→ Alana x² dersek; 4√x².

Buna bir örnek verecek olursak; Alanı 36 olan bir karenin çevre uzunluğunun hesaplanması

→ 4. √36, 35 sayısının karekökü 6 olarak karşımıza çıkar. 6.4= 24 sorumuzun yanıtıdır.