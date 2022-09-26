Karesioğulları Nerede Kuruldu? Karesi Beyliği Ne Zaman Alındı, Osmanlıya Katılmasının Sonuçları ve Önemi

Karesioğulları nerede kuruldu sorusuna cevap aranırken beyliğin özellikleri ve Osmanlı Devleti açısından ifade ettiği anlam araştırılmalıdır. Beyliğin kurulduğu coğrafya, tarihsel açıdan öneminin anlaşılmasında yol gösterici olacaktır. Karesioğullarına kim son verdi, Karesi Beyliğinin alınmasının önemi, Karesi Beyliği hangi padişah döneminde Osmanlıya katılmıştır, sonuçları neler gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Karesioğulları Beyliği'nin Kuruluşu

Selçuklu Devleti, 14. YY'da tamamen çökmüştü. Danişment ailesinden olan Kalem ve oğlu Karasi Beyler, bu dönemde Balıkesir ve çevresinde önemli toprakları ele geçirmişlerdir. Söz konusu beyler, bu coğrafyaya gelmeden önce Selçuklu Sultanı olan 2. Mesud'un maiyetinde yer alıyordu. Balıkesir bölgesinin ele geçirilmesinin en önemli nedeni, Bizans İmparatorluğu'nun bu bölgede ciddi bir bocalama içinde olmasıdır. Karesi Bey, diğer uç beyliklerinin de yaptığı gibi bu bölgede bağımsızlığını ilan ederek Karesioğulları Beyliği'ni kurmuştur.

Karesioğulları Beyliği'nin kurulduğu coğrafyada yayılma politikası da Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından ve yaptığı seferlerin başarısızlıkla sonuçlanmasından kaynaklıdır. Beyliğin yayılma politikasının etkisi ile Edremit, Bergama ve Çanakkale gibi bölgenin önemli şehirleri ele geçirilmiştir. Bu sayede Karesioğulları Beyliği, deniz ulaşım ve ticaret alanında da söz sahibi olmuştur.

Karesioğulları Beyliği'nin Özellikleri

Karesioğulları Beyliği, ele geçirdiği topraklara Türkmen nüfusunu yerleştirmiştir. Balıkesir bölgesinin farklı coğrafyalarından bu bölgeye gelen Türkmenler, beyliğin burada kalıcı olmasını da sağlamıştır. Bölgeye gelen Türkmenler daha çok, Anadolu'daki Moğol istilasından kaçarak bölgeye gelen insanlardı.

Karesioğulları Beyliği'nin kurucusu Karasi Bey'in ölümünden sonra beyliğin toprakları, oğulları olan Demirhan ve Yahşihan tarafından paylaşılmıştır. Demirhan, Balıkesir şehrinden Çanakkale'ye kadar olan bölüme yerleşirken Yahşihan Bergama bölgesine hâkim olmuştur. Anlaşılacağı üzere Demirhan'ın toprakları Yahşihan'dan çok daha geniş bir coğrafyada idi.

Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya Katılmasının Sonuçları

Demirhan ve Yahşihan Beyler Karesioğulları Beyliği'nin topraklarını paylaşırken diğer kardeşleri olan Dursun Bey'e herhangi bir toprak vermemiştir. Dursun Bey de bunun üzerine Osmanlı Sultanı Orhan Bey'e sığınmıştır. Bu sığınmadan sonra Demirhan Bey'e karşı mücadele başlamıştır. Dursun Bey'in de girişimleri ile Karesioğulları Beyliği'ne karşı harekete geçen Orhan Bey, 1345 yılında Demirhan'a ait olan tüm toprakları ele geçirmiştir.

Karesioğulları Beyliği'nin geri kalan toprakları ise 1. Murad zamanında ele geçirilmiştir. Bu fetih sonrasında Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyada söz sahibi olduğu görülür. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin denizlerde söz sahibi olması da mümkün hale gelmiştir.