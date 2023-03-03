Karga Türleri Nelerdir? Dünyada ve Türkiye’de Yaşayan Karga Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Karga türleri nelerdir diye merak mı ediyorsunuz? Eğer öyleyse içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü kargaların kaç türü vardır sorusu ile beraber Türkiye'deki karga türleri ve özellikleri hakkında bulduğumuz veriler haberimizin kalan kısmında mevcut. Aynı zamanda bununla beraber kargalar kaça ayrılır konusu hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. İçeriğimizin devamına inerek kargalar kaça ayrılır sorusunun cevabına detaylarıyla ulaşabilirsiniz.

Kargaların Genel Özellikleri

Karga türleri oldukça geniş bir familyaya sahiptir. Bu familyada farklı özellik gösteren 45 türde karga çeşidi mevcuttur.

Karga özelliklerinin içinde en belirgini ses taklidi yapmalarıdır. Yapılan araştırmalarda sahip oldukları seslerle bazı hayvanların taklidini yapabildikleri belirlenmiştir.

Diğer hayvanlara göre çevrelerinde ki olayları gözlemler ve bu olaylara göre hareket ederler. Merakları nedeniyle mektup, araba anahtarı, çamaşır mandalı gibi buna benzer nesneleri çaldıkları da sıklıkla görülür.

Kargalar insanlarla iç içe yaşamakta sakınca görmez. Ancak yemeklerine karışıldığında veya yuvalarına zarar gelebileceklerini sezdiklerinde insanlara karşı saldırgan hareketleri olabilir.

Kargalar kısa süreli ömre sahiptir. Kargaların ortalama ömrü 15-20 seneyi kapsıyor olmakla beraber, türüne göre 30-40 seneye kadar karga ömrü bulunur.

Türkiye'de Yaşayan Karga Türleri

- Alakarga (Garrulus Glandarius)

Türkiye'nin her yerinde görülme olasılığı olab alakarga mavi, beyaz kanat lekeleri, beyaz kuyruk sokumu, siyah kuyruğu ve kanadının önündeki mavi renk ile tanınır. Meşe palamutunu çok sevdiği için onları toprağa saklar. Ancak bazı zamanlarda sakladığını unutur ve böylece yeni meşe ağaçları çıkmasına katkı sağlamış olur.

- Çöl Kuzgunu (Corvus Ruficollis)

Baş ve boğaz kısmı kahverengi, siyah olup tüylerinin geri kalanı mora dönük siyahtır. Fakat tüy döküm zamanında rengi tamamen kahverengiye döner. Sıcak hava şartlara alışık olan bu karga Suriye ve İran sınırında görülür.

- Ekin Kargası (Corvus Frugilegus)

Ekin kargasının rengi siyah olup uzun ve açık gri gagası vardır. Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Kuzey ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuluçkaya yatarlar ve ekinlerinize zararlı olabilecek böcekleri yerken ekinlere zarar verme ihtimalleri de vardır.

- Göknar Kargası (Nucifraga Caryocatactes)

Gövdesindeki tüylerinde kahverengi baskın olup bolca beyaz nokta ve çizgisi bulunur. Trakya ve Batı Karadeniz bölgelerinde az da olsa görünme ihtimali vardır. Fındık ile olan ilişkisinden dolayı halk arasında 'fındıkkıran' olarak da bilinir.

- Kırmızı Gagalı Dağ Kargası (Pyrrhocorax)

Uzun ve kavisli kırmızı gagası olup kırmızı bacakları vardır. Uçurum kenarları ve mağaralarda yuva kuran bu kargayı Toroslar ve Kaçkarlar'da gözlemlemek mümkündür. Göç alışkanlığı olmayan bu karga aynı zamanda tek eşlidir.

- Kısa Kuyruklu Kuzgun (Corvus Rhipidurus)

Kargalar arasındaki en 'geveze' yani en çok öten tür olan kısa kuyruklu kuzgun, çöl ortamına uyum sağlamıştır. Sesleri kurbağa benzeyen bu tür eğer esaret altında kalırsa ilginç bir şekilde ötme yeteneğini kaybedebilmektedir. Suriye sınırında görünür.

- Kuzgun (Corvus Corax)

Kuzgun ülkemizdeki en yaygın karga türlerinden biri. Avlanmaktan hiç yorulmaz, dişileri etkilemek için parlak şeyleri çalar, oyuncu ve akrobat olduğu kadar korkusuzdurlar. Siyahlığı ve baklava biçimindeki kuyruk yapısı onu diğer kuşlardan ayırır.

- Küçük Karga (Coloeus Monedula)

Kentlerde yaygın olarak gözlemlenebilen küçük karganın özellikle soluk mavi gözleri karakteristik özellikleri olarak ön plana çıkar. Gövdesi siyah, ensesi gridir. Akrabalarıyla sık sık kavga edebilen küçük karga, alet kullanabilmesiyle ve hatta sütçülerin güğümlerinin kapağını açmasıyla bilinir.

- Leş Kargası (Corvus Cornix)

Ülkemizdeki en yaygın karga türüdür. O kadar akıllılar ki eğer bir leş kargası ile kavga ederseniz, o arkadaşlarına sizin yüzünüzü tarif edebilmektedir. Ayrıca ölen bir arkadaşlarının ardından sadece cenaze töreni düzenleyip yas tutmazlar, bir araya gelerek avcıyı kovalarlar.

- Saksağan (Pica Pica)

Kafası, boynu ve göğsü menekşe renginde olan saksağanın tüyleri siyah beyazdır. Aynada kendilerini tanıyabilirler. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kendisine sıkça rastlayabileceğiniz saksağanlar alet kullanır, insanları taklit eder ve hatta anne küçük yavruya küçük, büyük yavruya büyük yemek kesebilir.

- Sarı Gagalı Dağ Kargası (Pyrrhocorax Graculus)

Türkiye'de Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de daha sık gözlemlenen karganın gagası uzun, kıvrık ve sarıdır. Yüksek dağlarda yaşarlar, gürültücülerdir.