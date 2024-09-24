Karın boşluğunun vücudun neresinde yer aldığı konusu zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu bölge, birçok önemli organın bulunduğu bir bölge olduğu için oldukça önemlidir. Karın boşluğunun tam olarak nerede olduğunu, hangi organların orada bulunduğunu bilmek vücudunuzu daha iyi tanımanız için de önemlidir. Bu sebeple Karın boşluğu neresi, karın boşluğunda ne var, tam olarak nerede yer alır sorularının yanıtlarını bilmek gereklidir.

Karın Boşluğu Neresi?

Karın boşluğu, vücudu gövde kısmında yer almaktadır. Diyaframın hemen altında yer almaktadır. Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran geniş, düz bir kas yapıdır. Ayrıca karın boşluğu, vücudun yan taraflarında yer alan karın kasları tarafından çevrelenmektedir.

Karın Boşluğunda Ne Var?

Karın boşluğu, sindirim sisteminin önemli organlarını, yani midenin, ince ve kalın bağırsakların yanı sıra karaciğer, safra kesesi, pankreas ve böbrekleri içermektedir. Bunun yanı sır üreme organları da bu boşlukta yer almaktadır. Kadınlarda yumurtalıklar ve rahim, erkeklerde ise prostat ve testisler bulunmaktadır.

Karın Boşluğu Tam Olarak Nerede?

Karın boşluğu diyaframın altında, pelvis boşluğuna kadar uzanan bir bölümdür.