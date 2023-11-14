Karınca Asidi Formülü - Formik Asit Formülü Nedir, Nasıl Gösterilir?

Karınca asidi kimyada formik ve metanoik asit olarak da adlandırılır. Bu bileşiğin tek karbonlu bir karboksilik asit olduğu ve 8,4 °C'de eridiği bilinir. Ayrıca formik asidin doğada ilk olarak karıncaların salgılarında görüldüğü söylenebilir. Kaynama noktası 100,6 santigrat derece olan bu karboksilik asidin temel özellikleri sıralandığı zaman karınca asidi, formik asit formülü nedir ve nasıl gösterilir gibi sorular yanıtlanabilir.

Karınca Asidi Formülü - Formik Asit Formülü Nedir?

Kimyada formik asit şeklinde adlandırılan bileşiğin yaygın olarak kullanılan iki ismi daha vardır. Bunlar metanoik asit ve karınca asidi olarak belirtilebilir. Karınca asidi temelde tek karbonlu bir karboksilik asit türevidir. Dolayısıyla karınca asidinin karbonil karbonuna bağlı olan alkil grubunu içermemesi ile en basit karboksilik asit olarak nitelendirildiği görülür. Buna ek olarak incelenen bileşiğin hem aldehit hem de karboksilik asit özelliğine sahip olmasıyla öne çıktığı söylenebilir. Bu karboksilik asidin formülü ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştıran kişilere aşağıdaki bilgiler sunulabilir:

Karınca asidi kimyada CH₂O₂ formülüyle gösterilir.

Bu karboksilik asidin molekül ağırlığının 46,0254 g/mol olduğu bilinir.

Formik asidin erime noktası 8,4 °C'dir.

İncelenen bu karboksilik asidin yoğunluğu 1,22 g/ml olarak belirtilebilir.

Formik asidin kaynama noktası ise 100,6 °C'dir.

Formik Asit Nasıl Gösterilir?

Aseton, etanol ve su gibi çözücülerde iyi bir şekilde çözündüğü bilinen formik asit %85 oranında derişime sahiptir. Bu karboksilik asidin doğada ilk olarak karıncaların salgılarında keşfedildiği söylenir. Bu salgılardan çekilerek elde edilen formik asit endüstriyel ortamda ise çeşitli aşamalar sonucunda elde edilir. Endüstriyel ortamda formik asit elde edilirken metanol ve karbonmonoksitin tepkimesinden oluştuğu bilinen metil formatın sodyum metoksitle beraber suyla tepkimeye sokulması söz konusudur. Dikkatli bir şekilde kullanılması önerilen ve formülü CH₂O₂ olan formik asidin kimyada başka nasıl gösterildiği de merak edilir. Bu bağlamda formik asidin HCOOH olarak gösterildiği belirtilebilir.