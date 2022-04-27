Karınca İncitmez Nasıl Yazılır? TDK Karıncaincitmez Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Fazla sayıda yazım hatası yapılan kelimelerden birisi de, karıncaincitmez kelimesidir. Türk Dili'ni yozlaşmaktan kurtarmak için çalışan ve etkisi Türk Dili üzerinde her geçen gün belli olan TDK'nın güncel yazım kılavuzuna göre, bu kelimenin doğru yazılışı; ''karıncaincitmez'' olarak ifade edilmiştir. Kelime anlamı ise yine TDK sitesinde bulunduğu şekli ile, ''sıfat, mecaz, (karınca'incitmez), Karıncaezmez'' olarak görünmektedir. Karmakarışık kelimesinin yanlış yazılışı, genellikle karınca incitmez yazılışında olduğu gibi, ayrı yazılışı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vatandaşların sıklıkla yanlış yazdığı karıncaincitmez kelimesinin doğru yazımını bilmek, günlük sosyal yaşamda, kişileri yanlış anlaşılmadan kurtaracaktır.

Karınca İncitmez Nasıl Yazılır?

Türk Dili içerisinde, özellikle ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığına sebep olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin sayısı ise az değildir. Buna örnek kelimelerden biri de karıncaincitmez kelimesidir ve karıncaincitmez kelimesi çoğu kez insanlar tarafından ayrı yazılan ve birleşik yazılması gerektiği bilinmeyen kelime olarak mevcudiyetini korumaktadır.

Karıncaincitmez kelimesi birleşik yazılmalıdır ve ayrı yazılması halinde yazım hatası olacaktır. Karıncaincitmez kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları şu örnekler ile açıklanabilir;

DOĞRU: Tüm mahalle, Hıdır Amca'yı karıncaincitmez biri olarak tanırdı.

Tüm mahalle, Hıdır Amca'yı karıncaincitmez biri olarak tanırdı. YANLIŞ: Yan komşumuzun karınca incitmez biri olduğunu mu düşünüyorsun?

Karıncaincitmez Yazılışı

İyi yürekli, merhametli ve nazik olan insanları tanıtmak için söylenen karıncaincitmez kelimesi, birleşik yazılması gereken bir kelime olarak bilinmektedir. Karıncaincitmez kelimesi iki ayrı kelimeden oluşmamaktadır.

İki ayrı kelimeden oluşacak olursa, kullanılmak istenen anlam kaybolacaktır. Bu sebeple birleşik yazılması gereken karıncaincitmez kelimesi bir sıfat olarak cümle içerisinde anlam kazanmaktadır. Karıncaincitmez kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: Karıncaincitmez

Karıncaincitmez YANLIŞ: Karınca incitmez

Karıncaincitmez TDK Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi sözcük kılavuzunda doğru yazılışı ''karıncaincitmez'' olan kelimenin, TDK tarafından ifade edilen anlamı ise; '' sıfat, mecaz, (karınca'incitmez), Karıncaezmez'' şeklindedir. Karıncaincitmez birleşik yazılmalıdır ve bu sayede sıfat özelliği taşıyıp cümle içerisinde bir anlam kazanmaktadır.