Karıncalar bazı ülkelerde ve kültürlerde protein açısından sevilen ve pişirilip yenilen bir canlı kategorisindedir. Fakat karınca yenilebilen tek durum bu değildir. Her türlü yiyeceğin peşine takılabilen karıncalar, bazen yenilen meyvenin içerisinde bazen de yiyeceklerle temas edebildiği ortamlarda bulunmaktadır. Her ne kadar başka kültüre ait insanlar tarafından yense ve bir zararı dokunmasa da, ülkemizin yemek kültürüne ait olmadığından bu canlı yanlışlıkla yendiğinde veya bir yiyeceğe temas ettiğinde herkesin içinde şüphe uyandırıyor. Böyle durumlarda da karınca yemek zehirler mi, yanlışlıkla karınca yersek ne olur, midede erir mi soruları sıkça sorulan bir soru haline geliyor.

Karınca Yemek Zehirler Mi?

Karınca yemek zehirler mi sorusunun cevabı hayır olacaktır. Yenilen yiyecekte veya yiyeceğin etrafında görülmesi hoş olmasa da, karınca yenmesi hiçbir sıkıntı oluşturmayan bir canlıdır. Karınca, kişide herhangi bir alerji veya hassasiyet bulunmuyorsa kesinlikle zehirlemez.

Yanlışlıkla Karınca Yersek Ne Olur, Midede Erir Mi?

Yanlışlıkla yenilen karıncanın vücuda kötü bir etki gösterdiği henüz görülmemiştir. Yendiği durumda midede eriyen karıncanın hiçbir zararı yoktur. Yine de karınca yendiği bir durumda herhangi bir reaksiyona karşı dikkat edilmeli, olası bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.