Karışımlar Konu Anlatımı ve Örnekleri - Homojen ve Heterojen Karışımlar Nelerdir, Türleri Neler?

Karışımlar konu anlatımı ve örnekleri, ortaokullarda ve ortaöğretimlerde anlatılan ders konuları arasındadır. Karışımlar, birden fazla maddenin kimyasal yapısının değişmeyecek biçimde bir araya gelmesiyle oluşan madde ya da maddeler topluluğudur. İki ana bileşkeden(heterojen ve homojen) oluştuğu için heterojen ve homojen karışımlar nelerdir konusu da bu alanın diğer alt konularındandır. Bu konuyu ise daha iyi anlamak için heterojen ve homojen karışımlara örnek vermek daha yerinde olacaktır.

Karışımlar Kaça Ayrılır?

Birden fazla madde ve elementin kimyasal özelliklerinin değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan maddeler topluluğuna karışım denir. Saf maddeler daha çok element ve bileşiklerden oluşur. Ancak maddelerin çoğu ne tek element ne de tek bir bileşiktir. Yani çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Bu bilgiler çerçevesinde karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen Karışımlar Ve Heterojen Karışım Örnekleri

Maddenin her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlar homojen karışım olarak ifade edilir. Heterojen karışımlar ise bunun tam tersidir. Maddenin her yerinde aynı özelliği göstermeyen ve farklı bölgelerinde değişik karışımlar olarak ortaya çıkar.

Homojen karışımlar, birbirine karışarak tam bir uyum sağlayan yapılardır. Homojen karışım, maddenin her noktasında aynı özelliği göstermesiyle beraber ortaya çıkar. Aynı zamanda çözeltiler olarak da ifade edilen bu karışımlara günlük hayatımızda kullandığımız pek çok maddeye örnek verebiliriz. Bunlar arasında en bilinenleri: tuzlu su, içme suyu, şekerli su, alkollü su örnek verilebilir.

Her yerinde aynı yapıyı göstermeyen karışımlar ise heterojen karışımlardır. Heterojen karışımlar kendi içinde süspansiyon, emisyon, aerosol ve koloit olarak dörde ayrılır. Madde içinde birbirine karışmadan bir araya gelen bu karışımlara örnek verecek olursak: maden filizler, kaya parçaları, odun parçaları, herhangi bir bitki yaprağı, petrol ile su karışımı, ayran, beton parçası toprak ve sudur.

Karışımlar Konu Anlatımı

Karışımlar homojen(çözelti) ya da heterojen olarak adlandırılan karışımların ortak özellikleri:

1. Birden fazla maddenin karışmasıyla oluşur.

2. Karışımı oluşturanlar kendi özelliklerini kaybetmezler

3. Maddeler istenilen oranda karışabilir.

4. Fiziksel yolla ayrılabilirler.

5. Saf madde değillerdir.

6. Formül ya da sembolleri yoktur.

7. Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.

8. Yoğunlukları sabit değildir.

9. Homojen ya da heterojen olabilirler.

Homojen karışımlar: Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılır. Bu karışımlara çözelti de denir. Çözeltiyi oluşturan bileşenler: çözelti= çözücü+çözünen olarak formüle edilir. Burada miktarı fazla olan çözücü, miktarı az olan çözünendir.

Heterojen karışımlar: Karışımı oluşturan madde her taraf eşit olarak dağılmaz. Bu karışımlara adi karışım da denir. Bakıldığında tek bir madde gibi görülmez. Bu karışımlara örnek olarak: kum-su, su-talaş, tebeşir tozu-su, ayran, süt, yumurta akı, zeytinyağı-su, benzin-su, sis, duman, sprey, Türk kahvesi, çamur, çorba, meyve suyu, komposto ve salata verilebilir