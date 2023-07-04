Kariyer odaklı seçim yapın

19 Temmuz'a kadar sürecek lise tercih maratonu başlıyor. Peki, lise tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?Tercih listesinde fen liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede tıp, eczacılık, diş hekimliği, teknoloji ve sağlık bilimleri gibi sayısal alanlardan birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.Gazetecilik, halkla ilişkiler, edebiyat ya da tarih gibi yükseköğretim programlarında okumak isteyen adayların ise sosyal bilimler liselerini tercih etmeleri gerek.İktisat, işletme, hukuk, psikoloji ve uluslararası ilişkiler gibi programlara girişte, Türkçe ve matematik ağırlıklı dersler uygulayan Anadolu liseleri, adayları destekleyici nitelikte bir eğitim sunuyor.