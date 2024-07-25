Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânlarıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Aday öğrenciler ve veliler, üniversitenin bölüm ve programları hakkında bilgi almak ve üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görmek için birim temsilcileri ve öğretim üyeleriyle görüşebilirler. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir "Kariyeriniz Bizimle Başlar" sloganıyla tercih yapacak öğrencileri 29 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında GİBTÜ kampüsünde, Rektörlük binası giriş katında gerçekleştirilecek üniversite tanıtım etkinliklerine davet etmektedir. Demir, "Tüm aday öğrenci ve velilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Üniversitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.gibtu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, adayların doğru meslek seçimini yapmaları için öğrencilerimizin yanında olacağız. Üniversitemizin sunduğu imkânları tanıtmak ve geleceğinizi şekillendirdiğiniz bu kritik süreçte sizlere rehberlik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerimizde toplam öğrenci sayımız 5 bin civarında olup, aramıza katılacak yeni öğrencilerimizle birlikte bu sayı 6 bin 500'e ulaşacaktır. Şeffaf ve erişilebilir yönetim anlayışımız ve öğrenci odaklı uygulamalarımızla üniversitemizde oluşturduğumuz huzurlu ve güvenli kampüs ortamına tüm aday öğrencilerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.Rektör Demir tanıtım günleriyle ilgili adaylara ve velilere şu mesajı verdi:Aday öğrenciler ve ailelerine yönelik olarak düzenleyeceğimiz GİBTÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 09:30-16:30 saatlerinde Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilecektir.Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını, bölümlerimiz ve üniversitemiz hakkında detaylı bilgileri alanlarında uzman akademisyenlerimizden ve sizlere yardımcı olmak için sabırsızlanan personelimizden alabilirsiniz.Tüm aday öğrencilerimizi ve ailelerini kampüsümüze bekliyoruz.Seçkin bir eğitim kadrosuna sahip GİBTÜ, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla bilim dünyasında etkin bir konumda olmayı hedefliyor. GİBTÜ, öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal olanaklarıyla da yaşanabilir bir kampüs hayatı vaat ediyor. 377 bin metrekare açık alan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip olan üniversite, öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Eğitim, kültür ve araştırma bakımından sunduğu olanaklarla ön plana çıkan GİBTÜ, hedefini Avrupa'dan tüm dünyaya genişletmeyi planlıyor ve uluslararasılaşma politikası ile küresel geleceğe yeni kapılar açıyor.