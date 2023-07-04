Karma Rejimli Akarsular Nelerdir? Karma Rejimli Akarsuların Özellikleri ve Örnekleri

Karma rejimli akarsular nelerdir kısmının bizlere katacağı çok şey vardır. Bu konu, coğrafya bilgimizi zinde tutacak bir konudur. Aynı zamanda ülkemizin akarsularını öğretecek bir konudur. Bu tür kısımlarda bahsedilecek özellikler her zaman değerlidir. Bu sebeple karma rejimli akarsuların özellikleri neler ile anlatmak istediğimizi anlatabiliriz. Daha öncede bahsedildiği gibi ülkemizdeki bazı akarsuları referans gösterebiliriz. Karma rejimli akarsulara örnekler derken de aynılarını örnek olarak verebiliriz.

Karma Rejimli Akarsular Nelerdir?

Ülkemiz üç taraflı denizler ile çevrili bir ülkedir. Aynı zamanda göllerimiz ve akarsularımız da vardır. Bu içeriğin konusu akarsular olduğu için doğrudan bu alanda ilerlenecektir. Türkiye haritasına baktığımızda akarsuları kılcal damarlar gibi görürüz. Neredeyse ülkemizin her bölgesinde akarsular vardır. Bu akarsular birbirinden ayrıldığı noktalar da vardır. Ayrılan nokta da akarsuların rejimlerinden bahsederek karma rejimli akarsulara geçiş yapabiliriz.

Karma Rejimli Akarsuların Özellikleri

Akarsu rejimi denince aklımıza üç kategori gelmelidir. Düzenli, düzensiz ve karma rejimli akarsu rejimleri vardır. Bu içerik için hakkında bilgi verilecek akarsu rejimi karmadır. Karma rejimi özelliğindeki akarsular ülkemizde vardır. Bu akarsuların hangisi olduğunu belirtmeden önce karma rejimli akarsuların özelliklerinden bahsedilecektir.

Bir akarsu karma rejimli ise bir yıl içerisinde düzenli su akışı yoktur.

Karma rejimli bir akarsuda su miktarı bazen çok bazen ise azdır.

Karma rejimli akarsular büyük akarsular olarak nitelendirilir.

Bu nedenle etkilendikleri bölgelerde birden fazladır.

Karma rejimli akarsular iklimden doğrudan etkilenmektedir.

Netice bir akarsu büyük olduğu için birden fazla iklimden etkileniyordur ve karma rejim özelliği gösteriyordur.

Dünyadaki Karma Rejimli Akarsu Örnekleri

Ülkemiz dışındaki akarsulara baktığımızda karma rejimli akarsulara rastlayabiliriz. Bu akarsuların doğduğu ve bir de bittiği noktalar vardır. Birden fazla ülkelerden geçerler. Onlara karma rejimli denmesindeki bir etken de zaten budur. Farklı iklimlerden etkilenmesi ve beslendiği kaynakların her zaman farklı olmasıdır. Dünyadaki karma rejimli akarsu örnekleri şu şekildedir:

Nil

Amazon

Mississippi

Türkiye'deki Karma Rejimli Akarsu Örnekleri

Türkiye haritasını incelediğimizde birçok bölgesinde uzun ya da kısa akarsuların olduğunu görürüz. Bu akarsuların bazıları ülkemizin dışında doğar fakat ülkemize doğru akar. Bazılarında ise başlangıç yeri ülkemizdir fakat ülke sınırının dışına doğru ilerler. Bu durum akarsuyun başlangıç ve bitiş noktası ile ilgilidir. Bir de rejim konusu vardır. Karma rejimli akarsu özelliğinde akarsular vardır. Bu akarsuların isimleri şu şekildedir: