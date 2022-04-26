Karmakarışık Nasıl Yazılır? TDK Karma Karışık Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; en çok yazım hatası yapılan kelimelerden biri olan karmakarışık kelimesini, kendi güncel yazım kılavuzu içerisinde doğruları ile ifade etmiştir. TDK'ya göre karmakarışık kelimesi birleşik yazılmalıdır, ayrı yazıldığı takdirde anlam bozukluğu ve yazım hatası yapılmış olacaktır. Yine TDK'nın ifade etmiş olduğu kelime anlamı ise; birincisi; ''Sıfat: dağınık, düzensiz, çok karışık'' ikincisi; ''Sıfat, Mecaz: huzursuz, kararsız, karmaşık.'' Doğru yazılışı ''illaki'' şeklindedir. Karmakarışık kelimesi, en çok ''karma karışık'' yazım hatası ile karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar tarafından ayrı yazılarak yazım hatasına çoğu kez uğrayan bu kelimenin doğru yazımını bilmek, günlük sosyal yaşamda kurulan iletişimde kişilere fayda sağlayacaktır.

Karmakarışık Nasıl Yazılır?

Dilimiz içerisinde mevcut bulunan birçok kelime, vatandaşlar tarafından yanlış yazılmaktadır. Özellikle, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği karıştırılan kelimelerin sayısı, az denemeyecek kadar fazladır. Karmakarışık kelimesi de bu duruma iyi bir örnek sayılabilir. Karmakarışık kelimesi de, vatandaşlar tarafından ''karma karışık'' şeklinde ayrı yazılarak yazım hatasına sebebiyet vermektedir.

Karmakarışık kelimesi birleşik yazılmalıdır ve ayrı yazılması halinde yazım hatasına sebep olacaktır. Karmakarışık kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları örnek cümlelerdeki gibidir;

DOĞRU: Giysi dolabının içi karmakarışık, hemen düzeltmeni istiyorum!

Giysi dolabının içi karmakarışık, hemen düzeltmeni istiyorum! YANLIŞ: Şu sıralar kafam karma karışık, sonra konuşsak olur mu?

Şu sıralar kafam karma karışık, sonra konuşsak olur mu? DOĞRU: Sürekli karmakarışık hayaller kuruyorum ama bundan keyif alıyorum.

Sürekli karmakarışık hayaller kuruyorum ama bundan keyif alıyorum. YANLIŞ: Dünya tarihindeki karma karışık olaylar hep ilgimi çekmiştir.

Karmakarışık Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dili'ni en saf ve en özgün hali ile açıklamak için faaliyetlerini sürdüren TDK'ya göre; karmakarışık kelimesinin doğru yazılışı ''karmakarışık'' olarak ifade edilmiştir ve birleşik yazılmalıdır.

Karmakarışık kelimesi ayrı yazılması halinde yanlış sayılacak ve bu hali ile yazım yanlışına sebep olacaktır. Yine TDK'ya göre karmakarışık kelime anlamı şu şekildedir; birincisi; ''Sıfat: dağınık, düzensiz, çok karışık'' ikincisi; ''Sıfat, Mecaz: huzursuz, kararsız, karmaşık.'' Karmakarışık kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı ise şöyledir;

DOĞRU: Karmakarışık

Karmakarışık YANLIŞ: Karma karışık

Karmakarışık TDK Yazılımı

Doğrusu ''karmakarışık'' olan kelime, TDK'nın resmi sitesindeki sözcük anlamları kısmına göre; birincisi; ''Sıfat: dağınık, düzensiz, çok karışık'' ikincisi; ''Sıfat, Mecaz: huzursuz, kararsız, karmaşık.'' şeklinde ifade edilmiştir.