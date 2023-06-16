Özellikle yaz mevsiminde tezgâhlarda yerini alan karpuz, birçok kişinin severek tükettiği yiyeceklerden biridir. Karpuz gibi yiyecek türlerinin sebze ya da meyve olup olmadıklarını anlamak bazen zor olabilmektedir. Bu yazımızda sizler için karpuz meyve mi, sebze mi, karpuz meyve midir, sebze midir gibi soruların cevaplarına değindik.

Karpuz Meyve Mi Sebze Mi?

Karpuz, ,insan sağlığına sayısız faydaları olan yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Sıklıkla yaz aylarında tüketilen bu yiyecek, yoğun miktarda su içermektedir. Sulu bir yiyecek olduğu için vücutta oluşan ödemin kolay bir şekilde atılmasını sağlamaktadır. Ayrıca kalp ve damar sağlığı üzerinde çok sayıda olumlu etkileri mevcuttur. Prostat kanseri gibi pek çok kanser çeşidinin tedavisi esnasında bağışıklığın zayıflamasına engel olmaktadır. Karpuz ile ilgili pek çok kişinin aklında soru işareti bulunmaktadır. Bu soru işaretlerinin başında karpuz meyve midir sebze midir konusu ilk sırada gelmektedir. Karpuz çekirdekli bir yiyecek türü olduğu için meyve olarak kabul edilmektedir. Yaz meyveleri arasında yer alan karpuz, çoğu kişinin severek yediği bir meyvedir. Ancak yetiştirilme şekli olarak toprakta yetiştirilen bir bitki türüdür. Genellikle toprakta yetişen bitkilerin tamamı sebze kategorisine girmektedir. Ancak karpuz istisna olan yiyecek türlerinden biridir. Her ne kadar sebze olarak görülse de aslında karpuz bir meyve çeşididir. Hem bilimsel hem de teknik olarak bakıldığında karpuzun bir meyve olduğunu net bir şekilde söylemek mümkündür.