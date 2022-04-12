Kars İlçeleri: Kars İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kars ilçeleri ve merkezi tarihi açıdan ilgi çeken bir şehirdir. Özellikle Doğu Ekspresi treninin turizm açısından uğrak yerleri arasında bulunur. Bu da Kars şehrinin oldukça dinamik bir turizme sahip olmasında etkilidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum Kars Bölümünde yer alan şehir birçok şehirle de komşudur. Kuzeyde Ardahan ile komşu olan şehir doğuda Ermenistan ile komşuluk yapar. Güneyinde Iğdır ve Ağrı yer alır. Batısında da Erzurum yer almaktadır. Kars ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var nüfusu kaç sorularını sizler için yanıtladık.

Kars İlçeleri

Kars şehrinin merkezi ile birlikte toplamda 8 tane ilçesi bulunuyor. İlçelerinin nüfusu ve kurulma tarihleri birbirinden farklıdır. Sarıkamış ilçesi özellikle kış turizm etkinliklerinde son derece aktif bir ilçedir. Burada bulunan Sarıkamış Kış Turizm Merkezi etkinliklerin odak noktasıdır.

Kars'ın yüzölçümü 9.587 km2'dir. Nüfus miktarının yarıya yakını ise ilçe merkezinde ve şehir merkezinde yaşamaktadır. Şehirde kilometrekare 28 tane insan düşer. Nüfus yoğunluk oranı ise 28/km2'dir.

Kars'ın İlçeleri

Kars şehrinin ilçeleri merkezin çevresinde sıralanmıştır. 8 ilçesi bulunan şehrin 23 tane mahallesi ve 72 tane de köyü bulunuyor. İlçeleri arasında şunları saymak mümkündür:

Merkez

Akyaka

Arpaçay

Digor

Kağızman

Sarıkamış

Selim

Susuz

İlçeleridir. Bunlar içerisinde özellikle Kağızman ilçesi şarkılara konu olan bir ilçedir. Sarıkamış şehrinin savaşlara konu olan hikayeleri oldukça bilinir. Bununla birlikte Sarıkamış kayak merkezleri ile bilinirken Arpaçay Ani Harabeleri ile anılır. Çıldır Gölü'de şehir açısından son derece önemlidir.

Kars Merkez İlçeleri

Kars şehrinin merkez ilçesi olarak bilinen yer aynı zamanda şehrin en dinamik ve hareketli yeridir. Nüfusun büyük bir kısmı burada yaşar. Merkez ilçesinde hem iş olanaklarının fazla olması hem de kamu kurumu, alışveriş olanakları gibi imkanlar nüfusun burada yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Kars İlçeler Haritası

Kars'ın ilçelerinin konumunu harita üzerinden kolaylıkla görebilirsiniz.

Kars İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Kars ilinin bir önceki seneye göre nüfus miktarı 281.077 kişidir. Bununla birlikte 144.396 erkek ve 136.681 kişi de erkektir. Ortalama nüfus dağılımı ilçelere göre tablodan incelenebilir: