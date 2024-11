Karşılıklı Diyalog Örnekleri - İngilizce ve Türkçe Karşılıklı Diyalog Cümleleri

Dil öğrenimi, yalnızca gramer bilgisi ve kelime dağarcığını geliştirmekle sınırlı kalmayan; aynı zamanda iletişim becerilerini güçlendiren kapsamlı bir süreçtir. Dilin gerçek yaşamda etkili bir şekilde kullanılabilmesi için en önemli unsurlardan biri, konuşmalarda doğal bir akıcılığa sahip olabilmektir. Karşılıklı diyalog örnekleri tam olarak burada en etkili örnekler olarak görülebilir. İngilizce ve Türkçe karşılıklı diyalog cümleleri ise pratik yapmayı sağlar.

Karşılıklı Diyalog Örnekleri

Karşılıklı diyaloglara örnek verecek olursak eğer:

-Ash: Hello, what is your name? (Merhaba, adın ne?)

-Caleb: Hi, my name is Caleb, what's yours? (Selam, adım Caleb, seninki nedir?)

-Ash: Nice to meet you. What are you doing? (Tanıştığımıza memnun oldum. Ne yapıyorsun?)

-Caleb: I'm waiting for a friend of mine, what about you? (Bir arkadaşımı bekliyorum, sen napıyorsun?)

-Ash: What a coincidence! I'm also waiting for a friend. (Ne tesadüf! Ben de bir arkadaşımı bekliyorum.)

-Caleb: We can wait together if you want. (İstersen beraber bekleyebiliriz.)

-Ash: Sure! (Elbette!)

İngilizce ve Türkçe Karşılıklı Diyalog Cümleleri

Bir yön tarifi alırken yapılacak bir diyaloğu inceleyelim:

-Excuse me, how can I get to the train station? (Affedersiniz, tren istasyonuna nasıl gidebilirim?)

-Turn left at the corner. (Köşeden sola dönün.)

-Is it far from here? (Buradan uzak mı?)

-You can take the bus from here. (Buradan otobüse binebilirsiniz).

-Thank you so much for your help. (Yardımınız için çok teşekkür ederim.)

Bir buluşma ayarlamadan önce yapılacak bir diyaloğu inceleyelim:

-Can we meet tomorrow? (Yarın buluşabilir miyiz?)

-What time suits you? (Hangi saat sana uyar?)

-Let's meet at 5 pm. (Saat 5'te buluşalım.)

-Where should we meet? (Nerede buluşalım?)

-See you there! (Orada görüşürüz!)

Bir doktor randevusunda yaşanabilecek bir diyaloğu inceleyelim:

-I'd like to see a doctor, please. (Bir doktora görünmek istiyorum, lütfen.)

-What seems to be the problem? (Sorununuz nedir?)

-I have a headache and a sore throat. (Başım ağrıyor ve boğazım ağrıyor.)

-How long have you had these symptoms? (Bu belirtiler ne zamandır var?)

-Take these pills twice a day. (Bu hapları günde iki kez alın.)