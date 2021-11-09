Karşıt Zıt Anlamlısı Nedir? Karşıt Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içerisinde karşıt kelimesinin bazı kullanımları bulunmaktadır. Karşıt kelimesi çoğunlukla sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Bunlara ek olarak karşıt kelimesinin anlam kapasitesi neredeyse yoktur. Bu yüzden karşıt kelimesinin anlam özellikleri genel olarak zayıftır.

KARŞIT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Burada karşıt kelimesinin anlam dağarcığını inceleyeceğiz. Öncelikle karşıt kelimesinin bir tane anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle anlam dağarcığını sadece tek bir anlam oluşturmuştur. Karşıt kelimesinin içerdiği bu anlam ise gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak karşıt kelimesinin anlam özellikleri de bu durumdan etkilenmiştir. Bu bilgilere bakarak karşıt kelimesinin anlamı aşağıdadır:

Ana nitelikleri yönünden ak ile kara arasındaki kadar uzaklık ve aykırılık bulunan, birbirlerine her yönden tümüyle aykırı olan.

KARŞIT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Karşıt kelimesinin anlamından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi karşıt kelimesinin anlam özellikleri çok kuvvetli değildir. Buna karşılık bu kelimenin anlam ilişkileri oldukça zengindir. Karşıt kelimesinin için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Bunun en önemli nedeni zıt anlamlısının Türkçede çok sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Karşıt kelimesinin zıt anlamlıları 'eş, benzer, yandaş, taraftar' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Karşıt olmadan önce durup düşünmek ve anlamak gerekir.

Kangurular ve kurbağalar benzer olarak zıplarlar.

KARŞIT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Karşıt kelimesinin anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise karşıt kelimesiyle etkileşim halinde olan kelimelerden bahsedeceğiz. Buna göre karşıt kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: