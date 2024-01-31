Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kars Plaka Kodu Nedir? Kars İl Plakası Kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:29 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:57

Kars Plaka Kodu Nedir? Kars İl Plakası Kaçtır?

Kars Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olmasına rağmen, burada yaşayan vatandaşlar son derece sıcakkanlıdır. Kars’ta diğer pek çok şehir gibi İstanbul ve Ankara'ya büyük göçler vermiştir. Bu durum büyük kentlerin ve Türkiye’nin pek çok noktasında Karslı vatandaşların yaşamasına neden olmuştur. Karslılar ve Kars hakkında edinilmesi gereken bilgilerden biri de Kars plaka kodu nedir ve Kars il plakası kaçtır gibi konulardır.

Kars Plaka Kodu Nedir? Kars İl Plakası Kaçtır?

Kars plaka kodu Türkiye'de en yaygın plaka kodlarından biridir. Ayrıca Kars'ın plaka kodu sadece araç plakalarında görülmez. Kars dışındaki kentlerde yaşayan Karslıların, yaşamakta oldukları kentte işletmelerine, dükkanlarına ve bunların tabelasına kendi şehirlerinin plaka kodunu eklemeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda bilgili olmak için Kars plaka kodu nedir, Kars il plakası kaçtır gibi konuları bilmekte yarar vardır.

Kars Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'de kullanılan alfabetik sisteme dayalı plaka kodlaması, Kars'ı da içine almaktadır. Kars, kendisiyle birlikte "K" harfi ile başlayan diğer sekiz şehir ile karşılaştırılmaktadır. Bu sekiz şehir arasında alfabetik sıralamada en önde gelen kent ise yine Kars'tır.

Kars İl Plakası Kaçtır?

Kars'ın il plaka kodu, K harfi ile başlayan iller arasında ilk sıradadır. Kars'ın plaka kodu 36'dır. Kendisinden sonra gelen Kastamonu 37, Kayseri ise 38 numaralı plaka kodunu almıştır.

Kentlerin plaka kodunu bilmek için kentleri baş harflerine göre sınıflandırmak gerekir. Baş harfleri aynı olan illerin plaka koduna da diğer harfleri karşılaştırarak kolayca ulaşılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kars Plaka Kodu Nedir? Kars İl Plakası Kaçtır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA