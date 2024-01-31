Kars Plaka Kodu Nedir? Kars İl Plakası Kaçtır?

Kars plaka kodu Türkiye'de en yaygın plaka kodlarından biridir. Ayrıca Kars'ın plaka kodu sadece araç plakalarında görülmez. Kars dışındaki kentlerde yaşayan Karslıların, yaşamakta oldukları kentte işletmelerine, dükkanlarına ve bunların tabelasına kendi şehirlerinin plaka kodunu eklemeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda bilgili olmak için Kars plaka kodu nedir, Kars il plakası kaçtır gibi konuları bilmekte yarar vardır.

Kars Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'de kullanılan alfabetik sisteme dayalı plaka kodlaması, Kars'ı da içine almaktadır. Kars, kendisiyle birlikte "K" harfi ile başlayan diğer sekiz şehir ile karşılaştırılmaktadır. Bu sekiz şehir arasında alfabetik sıralamada en önde gelen kent ise yine Kars'tır.

Kars İl Plakası Kaçtır?

Kars'ın il plaka kodu, K harfi ile başlayan iller arasında ilk sıradadır. Kars'ın plaka kodu 36'dır. Kendisinden sonra gelen Kastamonu 37, Kayseri ise 38 numaralı plaka kodunu almıştır.

Kentlerin plaka kodunu bilmek için kentleri baş harflerine göre sınıflandırmak gerekir. Baş harfleri aynı olan illerin plaka koduna da diğer harfleri karşılaştırarak kolayca ulaşılabilir.