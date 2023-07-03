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Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:58 Son Güncelleme: 3.7.2023 12:58

Karstik Göller Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Karstik Göller Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Coğrafya kaynaklarında sıkça karşılaşabileceğiniz terimlerden biri de karstik göl kelimesidir. Peki, karstik göller nelerdir? Dünyadaki ve Türkiyedeki Karstik göller hangileri araştırması ile bu göllerin hangileri olduğuna kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Karstik göller nasıl oluşur ya da Karstik göller nerelerde görülür sorularına cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Karstik göller kodlama ve bunlar hangi bölgede sorularını sizler için araştırdık.

Karstik Göller Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Karstik Göller Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Karstik göller nelerdir sorusuna cevap bulmak adına coğrafya kaynaklarından yararlanmanız gerekir. Dünyadaki ve Türkiyedeki Karstik göller hangileri araştırması genel kültür açısından da sizlere önemli bir katkı sağlamaktadır. Karstik göller nasıl oluşur konusu da çok önemlidir. Karstik göller nerelerde görülür ve bunlar hangi bölgede sorularının cevapları da coğrafya kaynaklarında yer almaktadır. Karstik göller kodlama ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Karstik Göller Nelerdir?

Karstik göller, kaya tuzu, jips ve kalker gibi eriyebilen kalkerlerin yer aldığı coğrafyalarda ortaya çıkan göllerdir. Bu göller genellikle acı sudan oluşur. Karstik arazilerde karstik göllerin görülmesi son derece normaldir. Özellikle Alp-Himalaya kuşağının bulunduğu yerlerde karstik göllere rastlamanız son derece doğaldır. Obruk gölleri olarak da adlandırılan karstik göllerin su seviyeleri zaman içerisinde değişebilir.

Dünyadaki ve Türkiyede'ki Karstik Göller Hangileri?

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda karstik göl vardır. Ülkemizde bulunan karstik gölleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Elmalı
  • Kestel
  • Söğüt
  • Suğla
  • Karagöl
  • Ulaş
  • Obruk
  • Avlan
  • Hafik

Dünyanın farklı yerlerinde de karstik göllerin varlığı dikkat çeker. Bu göllerden meşhur olanların isimleri de aşağıdadır.

  • Endonezya'da bulunan Doline ve Ayamaru Gölleri
  • Güney Almanya'da bulunan Eichner Gölü
  • Afrika'da bulunan Otjikoto Gölü
  • Meksika'da bulunan Sagrado Gölü
  • Slovenya'da bulunan Jezero Gölü
  • Yunanistan'da bulunan Limni Stymphalia Gölü

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