Karstik Göller Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Karstik Göller Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Karstik göller nelerdir sorusuna cevap bulmak adına coğrafya kaynaklarından yararlanmanız gerekir. Dünyadaki ve Türkiyedeki Karstik göller hangileri araştırması genel kültür açısından da sizlere önemli bir katkı sağlamaktadır. Karstik göller nasıl oluşur konusu da çok önemlidir. Karstik göller nerelerde görülür ve bunlar hangi bölgede sorularının cevapları da coğrafya kaynaklarında yer almaktadır. Karstik göller kodlama ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Karstik Göller Nelerdir?

Karstik göller, kaya tuzu, jips ve kalker gibi eriyebilen kalkerlerin yer aldığı coğrafyalarda ortaya çıkan göllerdir. Bu göller genellikle acı sudan oluşur. Karstik arazilerde karstik göllerin görülmesi son derece normaldir. Özellikle Alp-Himalaya kuşağının bulunduğu yerlerde karstik göllere rastlamanız son derece doğaldır. Obruk gölleri olarak da adlandırılan karstik göllerin su seviyeleri zaman içerisinde değişebilir.

Dünyadaki ve Türkiyede'ki Karstik Göller Hangileri?

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda karstik göl vardır. Ülkemizde bulunan karstik gölleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Elmalı

Kestel

Söğüt

Suğla

Karagöl

Ulaş

Obruk

Avlan

Hafik

Dünyanın farklı yerlerinde de karstik göllerin varlığı dikkat çeker. Bu göllerden meşhur olanların isimleri de aşağıdadır.