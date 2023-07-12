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Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:45 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:45

Karstik Ova Nedir? Karstik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Karstik ova, Türkiye’nin belli coğrafi bölgelerinde görülen önemli yer şekilleri arasında yer alıyor. Bundan dolayı karstik ova nedir sorusuna yanıt verirken görüldüğü yerlerin genel özelliklerine de bakmak gerekir. Türkiye’de karstik ovalar incelenirken bölgede yaygın görülen arazi tipi ve toprak türü de dikkate alınır. Karstik ovalar nasıl oluşur, Türkiye’de nerede görülür sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Karstik Ova Nedir? Karstik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Karstik ova nedir sorusuna kalkerli toprakların erimesi sonucunda oluşan ovalardır yanıtı verilebilir. Bununla birlikte karstik ovalar nasıl oluşur, nerede görülür sorusuna ise Akdeniz Bölgesi yanıtı verilebilir. Türkiye'de karstik ovalar oldukça fazladır ve her ovanın kendine has özellikleri bulunur. Bundan dolayı karstik ovalar nasıl oluşur, Türkiye'de nerede görülür sorularını sizler için tüm detayları ile haberimizin devamında paylaştık.

Karstik Ova Nedir?

Karstik ovalar, kalkerli toprakların erimesi sonrasında oluşan ova türleridir. Bu ovaların tamamı Akdeniz Bölgesi'nde bulunur. Aynı zamanda bu ovalar Polye Ovaları olarak da isimlendirilmektedir. Kireç taşı ve kaya tuzu gibi karstik alanlarda çözüme ulaşan düzlükler olarak açıklanabilir. Bu ovaların üzerinde genel olarak terra-rosa adı verilen toprak oluşumu görülür. Karstik ovaların çıkış nedenlerinden birisi de bu alanlarda çok geçmiş dönemlerde yaşanan tektonik hareketlerdir. Karstik ovaların iç kısımlarında belli yerlerde bataklık ve göllere de rastlanabilir.

Karstik Ova Özellikleri Nelerdir?

Karstik ovalar diğer ovalardan daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu ovaların genel ve bilinen özellikleri hakkında şunları söylemek mümkün olur:

  • Genel olarak geniş, düzlük ve düz şekillere sahiptir. Bu ovalar suyun çözündürdüğü kayaçların büyük ölçekte erozyonu sonrasında meydana gelmektedir.
  • Bu ovalarda en dikkati çeken özellik yüzey sularının sınırlı olmasıdır. Bazılarında hiç yüzey suyu bulunmaz.
  • Karstik ovalarda aynı zamanda büyük mağara sistemlerine rastlanabilir. Su kayaçları çözdükçe mağaraların oluşumuna yol açar.
  • Yeraltı su kaynaklarının ortaya çıktığı yerlerdir. Suyun yeraltında karstik ağlar boyunca akması ovaların karstik ovaların su drenaj sistemi olarak işlev görmesini sağlamaktadır.
  • Dolin ve uvala gibi yer şekilleri bu ovaların en tipik özellikleri arasında yer alır.

Bunların yanında yeraltı suyunun yoğunlaştığı yerlerdir. Karstik ovalarda yeraltı su kaynakları akarsular ve mağaralar arasında karmaşık bir akış sistemi meydana getirmektedir. Buralarda kalker, kireç taşı, kaya tuzu, alçı taşı, dolomit oldukça fazla miktarda bulunur. Araziler de hem yağış hem de iklim nedeniyle polye ve uvala oluşturarak karstik ovaların oluşumunda etki yaratır.

Türkiye'de ki Karstik Ovalar Hangileridir?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde karstik ovalar oldukça yaygın olarak görülmektedir. En bilinen karstik ovalar arasında ise şunlar bulunur:

  • Tefenni ovası
  • Acıpayam ovası
  • Korkuteli ovası
  • Tavas ovası
  • Çivril ovası
  • Gembos ve Yellice
  • Karabedir
  • Kestel ovası
  • Elmalı ovası
  • Muğla ovası

En önemli karstik ovalar arasında yer almaktadır. Karstik özellikler gösteren Muğla ovası da Akdeniz ve Ege bölgesinde toprakları bulunuyor.

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Karstik Ova Nedir? Karstik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?
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