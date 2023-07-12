Karstik Ova Nedir? Karstik Ovalar Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Karstik ova nedir sorusuna kalkerli toprakların erimesi sonucunda oluşan ovalardır yanıtı verilebilir. Bununla birlikte karstik ovalar nasıl oluşur, nerede görülür sorusuna ise Akdeniz Bölgesi yanıtı verilebilir. Türkiye'de karstik ovalar oldukça fazladır ve her ovanın kendine has özellikleri bulunur. Bundan dolayı karstik ovalar nasıl oluşur, Türkiye'de nerede görülür sorularını sizler için tüm detayları ile haberimizin devamında paylaştık.
Karstik ovalar, kalkerli toprakların erimesi sonrasında oluşan ova türleridir. Bu ovaların tamamı Akdeniz Bölgesi'nde bulunur. Aynı zamanda bu ovalar Polye Ovaları olarak da isimlendirilmektedir. Kireç taşı ve kaya tuzu gibi karstik alanlarda çözüme ulaşan düzlükler olarak açıklanabilir. Bu ovaların üzerinde genel olarak terra-rosa adı verilen toprak oluşumu görülür. Karstik ovaların çıkış nedenlerinden birisi de bu alanlarda çok geçmiş dönemlerde yaşanan tektonik hareketlerdir. Karstik ovaların iç kısımlarında belli yerlerde bataklık ve göllere de rastlanabilir.
Karstik ovalar diğer ovalardan daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu ovaların genel ve bilinen özellikleri hakkında şunları söylemek mümkün olur:
Bunların yanında yeraltı suyunun yoğunlaştığı yerlerdir. Karstik ovalarda yeraltı su kaynakları akarsular ve mağaralar arasında karmaşık bir akış sistemi meydana getirmektedir. Buralarda kalker, kireç taşı, kaya tuzu, alçı taşı, dolomit oldukça fazla miktarda bulunur. Araziler de hem yağış hem de iklim nedeniyle polye ve uvala oluşturarak karstik ovaların oluşumunda etki yaratır.
Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde karstik ovalar oldukça yaygın olarak görülmektedir. En bilinen karstik ovalar arasında ise şunlar bulunur:
En önemli karstik ovalar arasında yer almaktadır. Karstik özellikler gösteren Muğla ovası da Akdeniz ve Ege bölgesinde toprakları bulunuyor.