Kartaca Neresi? Kartaca Şu An Hangi Ülke ve Millet?

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemli savaşlara sahne olmuş topraklardan biri olan Kartaca, antik dönemde bir şehir devletiydi. Özellikle Roma İmparatorluğu ile yaptığı mücadelelerle tanınan bu site devleti, M.Ö. 814 yılında Fenikeliler tarafından kurulmuştur. Günümüzde her yıl dünyanın farklı yerlerinden sayısız turisti ağırlayan Kartaca neresi sorusunun cevabı ile antik Kartaca şu an hangi ülkede ve millet olarak kimler tarafından sahiplenilmiştir merak edilmektedir.

Kartaca Günümüzde Hangi Ülke?

Antik Çağda Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Kartaca, Fenike kolonilerinin en büyüğü olarak kabul ediliyordu. Fenikeliler tarafından Akdeniz'de bir ticaret merkezi olarak kurulduktan sonra, zamanla Kuzey Afrika'nın en güçlü şehir devleti haline gelen Kartaca, bugün Tunus'un bir parçasıdır. Tunus'un başkenti olan Tunus şehri yakınlarında bulunan Kartaca antik kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Yani, Kartaca günümüzde Tunus sınırları içinde bulunan bir tarihi alandır.

Kartaca Nerede?

Tarihte Akdeniz ticaretinin kalbi konumunda olan Kartaca, Kuzey Afrika'nın Tunus sınırları içinde yer alan bir antik kenttir. Akdeniz'e kıyısı bulunan Kartaca, stratejik konumu sayesinde Antik dönemde büyük bir öneme sahip olmuştur.

Kartaca'nın Tarihi

Kartaca M.Ö. IX. yüzyılda Fenikeliler tarafından bir liman şehri olarak kurulmuştur. Fenike kolonilerinin en güçlülerinden biri olan bu şehir hem ekonomik hem de askeri anlamda büyük bir merkez olmasının yanında Akdeniz'deki ticaret yollarının merkezi haline gelmiş ve büyük bir refaha kavuşmuştur. M.Ö. III. yüzyılda Roma İmparatorluğu ile yapılan Pön Savaşları, Kartaca'nın kaderini değiştirmiştir. Hannibal gibi büyük komutanların liderliğinde Roma gibi büyük bir imparatorluk ile savaşan Kartaca şehir devleti, sonunda M.Ö. 146 yılında yıkılmıştır. Roma Kartacası adı altında yeniden inşa edilen şehir, yıkılışının ardından Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir.

Kartaca Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kartaca, antik dönemin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Fenikeliler tarafından kurulmuş olan şehir, deniz ticareti ve askeri gücü ile Akdeniz'in hâkimi olmayı başarmıştır. Şehir M.Ö. 146 yılında Roma İmparatorluğu tarafından yerle bir edilmiş, ancak Kartaca'nın etkisi yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Bugün Tunus sınırları içinde bulunan Kartaca, arkeolojik kazılar ve tarihi eserlerle dolu bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Ziyaretçiler, antik kentin kalıntıları arasında dolaşarak tarihe tanıklık edebilirler.

Kartaca'da Nelere Gidilmeli?

Kartaca'ya yapılan bir ziyaret, tarih ve arkeoloji meraklıları için büyük bir deneyim sunar. Antik Kartaca kalıntıları tiyatrolar, tapınaklar ve Roma hamamları gibi yapılar, bölgenin zengin tarihini gözler önüne serer. Kartaca'da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Byrsa Tepesi, Antoninus Hamamı ve Kartaca Ulusal Müzesi yer almaktadır. Kartaca Antik Kentini ziyaret edenler tarihi kalıntılar arasında dolaşarak şehrin eski ihtişamını hissedebilir ve Kartaca'nın tarihine yakından tanıklık edebilirler.