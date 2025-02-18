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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:12 Son Güncelleme: 18.2.2025 16:13

Kartal Hangi Yakada? Kartal Anadolu Yakası'nda Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Kartal, sahil şeridi boyunca uzanan konumu, sanayi geçmişi ve son yıllarda hızla gelişen modern konut projeleriyle İstanbul’un dikkat çeken ilçelerinden biridir. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan bu ilçe, geniş parkları, sosyal yaşam alanları ve ulaşım kolaylıklarıyla hem iş hem de yaşam merkezi olarak öne çıkmaktadır. Kartal hangi yakada, Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası’nda mı gibi sorular yaşanılabilir bir alan arayan aileler tarafından sorulabilecek sorular arasındadır.

Kartal Hangi Yakada? Kartal Anadolu Yakası’nda Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Kartal'ın tarihi, Roma ve Bizans dönemine kadar uzanır. Eski çağlardan beri önemli bir yerleşim bölgesi olan ilçe, Osmanlı döneminde de ticaret ve üretim faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Geçmişte sanayi alanı olarak bilinen Kartal, günümüzde modern konutlar, iş merkezleri ve sahil düzenlemeleriyle dikkat çeken bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Kartal hangi yakada, Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular birçok kişinin araştırmakta olduğu konulardandır.

Kartal Hangi Yakada?

Kartal, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin batısında Maltepe, doğusunda Pendik, kuzeyinde Sancaktepe ve Sultanbeyli, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Konumu itibarıyla sahil hattında önemli bir yer tutan Kartal, ulaşım açısından da Anadolu Yakası'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Kartal Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Kartal, tamamen Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Marmara Denizi kıyısında yer alması ve deniz ulaşımıyla bazı Avrupa Yakası ilçelerine bağlantı sağlaması nedeniyle zaman zaman kafa karışıklığı yaşansa da coğrafi ve idari olarak Kartal tamamen Anadolu Yakası sınırları içindedir.

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Kartal Hangi Yakada? Kartal Anadolu Yakası'nda Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?
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