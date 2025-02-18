Kartal Hangi Yakada? Kartal Anadolu Yakası’nda Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Kartal'ın tarihi, Roma ve Bizans dönemine kadar uzanır. Eski çağlardan beri önemli bir yerleşim bölgesi olan ilçe, Osmanlı döneminde de ticaret ve üretim faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Geçmişte sanayi alanı olarak bilinen Kartal, günümüzde modern konutlar, iş merkezleri ve sahil düzenlemeleriyle dikkat çeken bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Kartal hangi yakada, Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular birçok kişinin araştırmakta olduğu konulardandır.

Kartal Hangi Yakada?

Kartal, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin batısında Maltepe, doğusunda Pendik, kuzeyinde Sancaktepe ve Sultanbeyli, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Konumu itibarıyla sahil hattında önemli bir yer tutan Kartal, ulaşım açısından da Anadolu Yakası'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Kartal Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Kartal, tamamen Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Marmara Denizi kıyısında yer alması ve deniz ulaşımıyla bazı Avrupa Yakası ilçelerine bağlantı sağlaması nedeniyle zaman zaman kafa karışıklığı yaşansa da coğrafi ve idari olarak Kartal tamamen Anadolu Yakası sınırları içindedir.